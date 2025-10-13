Hamasek bizirik dauden 20 bahituak entregatu ditu, eta su-etenarekin konpromisoa duela agerian utzi du
Palestinako talde armatuak komunikatu bidez adierazi duenez, su-etenaren esparruan adostutakoa ezartzen jarraitzeko prest dago.
Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak (Hamas) Israelekin lortutako su-etenarekiko konpromisoa berretsi du astelehen honetan, joan den astean AEBk bake-akordioa lortzeko egindako proposamenaren harira, eta 2023ko urriaren 7ko erasoetatik euren esku bizirik zeuden 20 bahituak entregatu dituztela baieztatu du.
Gurutze Gorriaren eskutik jasotzen dituenean, Armadak Reimgo basera eramango ditu bahituak, Gazako mugaren ondora. Bertan, osasun azterketa egingo diete, eta ondoren familiekin bildu ahal izango dira.
Helikopteroz eramango dituzte Tel Aviveko kanpoaldeko hiru ospitaletara: hamar Sheba ospitalera, bost Beilinsonera eta beste bost Ichilovera.
Hildako 28 bahituen gorpuak ere astelehen honetan entregatzea espero da, baina ez dakite Hamasek horien guztien gorpuzkiak eman ahal izango dituen, horietako batzuk ezin izan baitituzte aurkitu.
Gurutze Gorriak Gazako tropei emango dizkie gorpuzkiak, eta Palestinako Zerrendaren barruan "zeremonia labur" bat egingo dute juduek, hilkutxetan Israelgo lurraldera eraman aurretik. Tel Aviveko Abu Kabir auzitegiko institutura eramango dituzte, identifikatzeko.
Su-eten akordioarekiko konpromisoa
Talde armatu palestinarrak komunikatu batean adierazi duenez, su-etenaren esparruan adostutakoa ezartzen jarraitzeko prest dago, eta "bitartekarien lanaren garrantzia" defendatu du, "sionistek ere bere partea bete dezaten".
"Gure preso heroien askapena, biziarteko kartzela-zigorra jaso dutenak eta hamarkadak burdin hesien artean daramatzatenak barne, Gazako Zerrendako herriaren eta erresistentziaren seme-alaben sendotasunaren emaitza da", adierazi du.
Zentzu horretan, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari "bi urtez porrot egitea" leporatu dio, "sarraski eta suntsiketa gerra baten alde egin duelako, bahituak indarrez askatzeko".
"Erresistentziak bere esku dagoen guztia egin du bahitu horien bizitza babesteko, nahiz eta Netanyahuren gerra kriminala eta haren Armada terrorista horiek desagerrarazten saiatu", adierazi du, eta preso palestinarrak Israelgo kartzeletan "abusua, tortura eta hilketak" jasaten ari direla salatu.
Hori dela eta, presoen auziak "lehentasuna" izaten jarraitzen duela adierazi du Hamasek. "Palestinar herriak ez du atsedenik hartuko azken presoa askatu eta okupazioaren indarrek gure lurra eta leku sakratuak utzi arte", esan du.
