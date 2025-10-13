Nortzuk dira Hamasek bizirik askatuko dituen 20 bahituak?
20 eta 48 urte bitarteko taldea da, guztiak gizonezkoak. Hau da zerrenda:
Hamas talde islamista palestinarrak baieztatu egin du bizirik jarraitzen duten eta Israelekin sinatutako su-etenaren arabera askatuko dituzten 20 bahituen zerrenda.
20 eta 48 urte bitarteko taldea da, guztiak gizonezkoak. Hau da zerrenda:
- Nimrod Cohen (20 urte): Gazako mugatik gertu zegoen tanke batean harrapatu zuten. Preso askatu batek mezu bat helarazi zion familiari, ondo zegoela esanez, eta Hamasek zabaldutako bideo batean haren gertukoek tatuajea ezagutu zuten.
- Rom Braslavski (21): bahitua izan zen Supernova musika jaialdian segurtasun-zaindari gisa lanean ari zela, soldaduskako etenaldi batean. Bere familiak lehen bizi-froga bat jaso zuen joan den martxoan bahitu ohi baten bitartez, bere laguna zena. Abuztuan, Hamasek bideo bat zabaldu zuen, non oso argal eta zurbil ikusten zen, azalean zauri batzuk zituela, telebista batean elikatu gabeko haurren irudiak ikusten zituela.
- Matan Angrest (22): soldadu gisa lan egiten zuen 2023ko urriaren 7an, Hamasek Israeli eraso zion egunean, eta sutan zegoen tangatik (nekazaritzako komuna) harrapatu zuten Nahal Oz kibbutzean. Askatu zituzten bahitu batzuek adierazi zuten zauri larriak jasan zituela kateatuta egotearen eta kolpatua izatearen ondorioz. Gainera, irailaren amaieran, Al Qasam Brigadek, Hamasen beso armatuak, Israelgo Armadari eskatu zioten Gaza hirian egindako erasoa geldiarazteko, Matanen bizitza "arriskuan" baitzegoen.
- Bar Kupershtein (23): Supernova jaialdian lan egiten zuen, eta han harrapatu zuten. Haren bizi-frogak izan ziren joan den otsailean eta apirilean, bahitu askatu baten eta bideo baten bidez.
- Evyatar David eta Guy Gilboa-Dalal (24): bi lagunik onenak bahitu zituzten Supernova jaialdian. Joan den otsailean Hamasek argitaratutako bideo batean agertu ziren, eta bertan beste bahitu batzuen askapena ikusi zuten. Eta joan den irailaren 5ean, 700 egun bete zirenean, Hamasek bideo berri bat argitaratu zuen, non bi lagunak auto baten barruan ikusten ziren eta Gazan zeudela ziurtatzen zuten.
- Yosef Haim Ohana (24): jaialdi horretan bertan harrapatua. Uste da beste laguntzaile batzuei lagundu ziela harrapatu aurretik. Haren familiak otsailean esan zuen bizirik jarraitzen zuela "argi eta garbi" adierazi zuela. Maiatzean Elkana Bohbotekin batera agertu zen bizirik, Hamasen propaganda-bideo batean, non borrokak gelditzeko eskatzen zuen eta Israelgo Gobernuak "eskuak odolez zikinduta" zituela salatzen zuen.
- Alon Ohel (24): babeslekuko Supernovako lau laguntzaileetako bat izan zen, eta bertan beste 16 pertsona hil zituzten. Joan den otsailean beste bahitu batzuk askatu ondoren iritsi zen lehen bizi-froga. Hamasek irailaren 22an bideo bat argitaratu zuen, bere heriotza "saihestezina" zela esanez.
- Eitan Mor (25): bahitu gisa hartu zuten Supernova jaialdian segurtasun-zaindari lanetan ari zela. Berarekin bahitutako lagun bat hilik aurkitu zuten Gazan, baina Moretik bizi-seinale bat jaso zuten urte hasierako su-etenaldian, Jewish Telegraphic agentziaren arabera.
- Matan Zangauker (25): bere etxean bahitu zuten, bere bikotekidearekin batera -2023ko azaroan askatu zuten hura-, Nir Ozeko bere etxean. Bere ama Israelgo Parlamentutik kanporatu zuten aske uztea eskatu zuenean. Joan den ekainean, Hamasek ohar bat igorri zuen, esanez Israelgo Armada izango zela haren heriotzaren erantzulea, askatzen saiatuz gero, tropek atxilotua zegoen lekua inguratu zutela ikusi ondoren.
- Gali eta Ziv Berman bikiak (27): Kfar Aza kibutzean bahitu zituzten; agintarien arabera, bakoitza bere aldetik atxikitzen ari dira. Familiak bien bizi-froga jaso zuen urte hasierako su-etenaldian.
- Segev Kalfon (27): jaialdian bahitu gisa hartua. Jewish Telegraphicek jasotzen duen bezala, bere lehen bizi-proba joan den otsailean iritsi zen.
- Ariel anaiak (28) eta David Cunio (35): lehena bere neskalagunarekin batera harrapatu zuten Nir Oz kibutzean, eta bigarrena bere etxean, emaztearekin, alaba bikiekin, koinatarekin eta honen alabekin batera. Beste guztiak askatu zituzten. Jewish Telegraphicek bahituen taldean sartu zituen, eta bizirik jarraitzen dute.
- Avinatan Or (32): Noa Argamaniren senargaia, 2024ko ekainean erreskatatua izatea lortu zuena. Jewish Telegraphicen arabera, gatibualdian irudiak zabaldu ziren lehen israeldarretako bat izan zen.
- Elkana Bohbot (36): Supernova musika jaialdian bahitua eta Gazara eraman baino lehen kolpatua izan zen bitartean filmatua. Maiatzean Yosef-Haim Ohanarekin batera bizirik agertzen zen Hamasen bideo batean, oso ahul.
- Maxim Herkin (37): Supernovan harrapatua. Urriaren 7a baino astebete lehenago itzuli zen bere jaioterria zen Ukraina bisitatzetik. Donbas eskualdean jaio zen eta alaba bat du Errusian bizi dena. Joan den maiatzean Hamasen bideo batean agertu zen esanez zauritu egin zutela tropa israeldarrek atxilotuta zegoen tunela bonbardatu zutenean.
- Eitan Horn (38): anaia nagusia bisitatzen ari zela bahitu zuten. Talde islamistaren bideo batean, gerraren amaiera erregutzen agertu zen, anaia otsailean askatzeko eramaten zuten bitartean.
- Omri Miran (48): bizirik jarraitzen dutela uste den bahituetatik zaharrena. Bere ibilgailuan harrapatu zuten, emaztearen eta seme-alaben aurrean. Familiak bizi-frogak jaso zituen Hamasek argitaratutako bi bideotan, 2024ko apirilean eta 2025eko apirilean, joan den otsailean egindako beste seinale batekin batera. Gainera, irailaren amaieran, Al Qasam Brigadek, Hamasen beso armatuak, Israelgo Armadari eskatu zioten erasoaldia geldiarazteko Gaza hirian, Omriren bizitza "arriskuan" zegoelako.
