Mauritania, puerta de salida hacia Europa

Pateras en una playa de Mauritania. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Mauritania: Europarako atea itsasoz datozen migranteentzat

De casi los 30 000 migrantes que el año pasado llegaron a Europa por mar, más de 16 000, más de la mitad, partieron de Mauritania, 6400 desde Marruecos y otros 6400 de Senegal. Este año la cifra se ha reducido considerablemente. La presencia policial ha aumentado en los últimos meses por los acuerdos que existen con los gobiernos de España y Europa para contener la migración.

