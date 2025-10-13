Afrika
Gorde
Mauritania: Europarako atea itsasoz datozen migranteentzat

Paterak Mauritanian
18:00 - 20:00
Paterak Mauritaniako hondartza batean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Iaz Europara itsasoz iritsi ziren 30.000 migratzaileetatik 16.000, erdia baino gehiago, Mauritaniatik abiatu ziren, 6.400 Marokotik eta 6.400 Senegaldik. Aurten kopurua nabarmen murriztu da. Poliziaren presentzia handitu egin da azken hilabeteetan, Espainiako eta Europako gobernuekin migrazioari eusteko akordioak sinatu ostean.

Afrika Migrazioa

