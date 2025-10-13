Acuerdo de Paz
Reacciones de familiares de los presos palestinos liberados por Israel

FOTODELDIA Ramala (-), 13/10/2025.- La gente saluda a los presos palestinos liberados a su llegada tras ser puestos en libertad de una cárcel israelí como parte del acuerdo de liberación entre Israel y Hamás, en la ciudad cisjordana de Ramala, el 13 de octubre de 2025. Como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, está previsto que el 13 de octubre sean liberados unos 20 cautivos israelíes y alrededor de 2000 presos palestinos. EFE/ALAA BADARNEH
18:00 - 20:00
Familiares de los presos palestinos liberados por Israel. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Israelek askatutako preso palestinarren senideen erreakzioak
Israel ha liberado a parte de los presos palestinos en su poder. Las reacciones de los familiares y allegados no se han hecho esperar. Xabier Madariaga, enviado especial de EITB, ha podido hablar con algunos de estos familiares.

