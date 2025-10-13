Israelek askatutako preso palestinarren senideen erreakzioak
Israelek aske utzi ditu bere esku dauden preso palestinar batzuk. Senideen eta ingurukoen erreakzioak begi bistakoak izan dira. Xabier Madariagak, EITBko ordezkari bereziak, senide horietako batzuekin hitz egiteko aukera izan du.
Nazioarteko albiste gehiago
Bi zentsura moziori aurre egin eta aurrekontuen proiektua garaiz aurkeztea, Lecornuren erronka nagusiak
Intentsitate handiko egunak ditu aurretik lehen ministro berrautatuak eta ikusteko dago aukeratu berri duten Lecornuren bigarren gobernuak lanean jarraitu ahal izango duen edo ez. Alderdi Sozialistak izango du giltza, Bilgune Nazionalak eta Frantzia Intsumisoak mozioak errejistratu baitituzte.
Sarkozy urriaren 21ean sartuko da kartzelan
Frantziako presidente ohiari 5 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten hauteskunde-kanpainarako dirua Libian eskuratzen saiatzeagatik.
Mauritania: Europarako atea itsasoz datozen migranteentzat
Iaz Europara itsasoz iritsi ziren 30.000 migratzaileetatik 16.000, erdia baino gehiago, Mauritaniatik abiatu ziren, 6.400 Marokotik eta 6.400 Senegaldik. Aurten kopurua nabarmen murriztu da. Poliziaren presentzia handitu egin da azken hilabeteetan, Espainiako eta Europako gobernuekin migrazioari eusteko akordioak sinatu ostean.
Familia palestinarrak eta israeldarrak senideekin elkartu dira
Bizirik dauden 20 bahituak entregatu ditu Hamasek eta, trukean, 1.966 preso palestinar askatuko ditu gaur Israelgo Gobernuak. Pozez eta negar malkotan hartu dituzte senideek.
Donald Trump: "Poztasun eta itxaropen handiko eguna da"
Donald Trump AEBko presidenteak Israelgo Parlamentuan azpimarratu duenez, "hau ez da soilik gerra baten amaiera, beldurra eta heriotza nagusi izan diren aro baten amaiera da, eta fede, itxaropen eta Jainkoaren aro baten hasiera". "Israelentzat eta laster eskualde benetan bikaina izango den harmonia iraunkorraren hasiera da", gaineratu du.
Frantziak eta Egiptok Gazarako konferentzia humanitarioa antolatuko dute hurrengo asteetan
Ekitaldiaren helburua "operazio humanitarioei berriro ekitea eta gero berreraikitzen hastea" izango da, Macronek berak nabarmendu duenez.
Hamasek bizirik dauden 20 bahituak entregatu ditu, eta su-etenarekin konpromisoa duela agerian utzi du
Palestinako talde armatuak komunikatu bidez adierazi duenez, su-etenaren esparruan adostutakoa ezartzen jarraitzeko prest dago.
Trump: "Denak daude zoriontsu: juduak, musulmanak eta arabiarrak. Eta 3.000 urtean ez da horrelakorik gertatu"
Israelen eta Hamasen arteko preso eta bahituen trukerako Tel Avivera iritsi da AEBko presidentea. Pozik agertu da gaur Egipton sinatuko den bake-akordioa dela eta.
Dozenaka hildako utzi dituzte Pakistan eta Afganistango mugan izandako azken liskar armatuek
Afganistanen eta Pakistanen arteko azken egunotako tentsioak liskar armatua eragin du bart bi herrialdeen arteko mugan. Dozenaka hildako daude; hala ere, kopuru zehatzari dagokionez, alde handia dago herrialde bateko zein besteko agintariek emandako zifren artean.