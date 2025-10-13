Bake Akordioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek askatutako preso palestinarren senideen erreakzioak

FOTODELDIA Ramala (-), 13/10/2025.- La gente saluda a los presos palestinos liberados a su llegada tras ser puestos en libertad de una cárcel israelí como parte del acuerdo de liberación entre Israel y Hamás, en la ciudad cisjordana de Ramala, el 13 de octubre de 2025. Como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, está previsto que el 13 de octubre sean liberados unos 20 cautivos israelíes y alrededor de 2000 presos palestinos. EFE/ALAA BADARNEH
18:00 - 20:00
Israelek askatutako preso palestinarren senideak. Argazkia: EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Israelek aske utzi ditu bere esku dauden preso palestinar batzuk. Senideen eta ingurukoen erreakzioak begi bistakoak izan dira. Xabier Madariagak, EITBko ordezkari bereziak, senide horietako batzuekin hitz egiteko aukera izan du.

Xabier Madariaga Gazako Zerrenda Israel Munduko albisteak Palestina Ekialde Hurbila

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu