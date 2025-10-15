El Ejército de Israel ha confirmado que uno de los cuatro cuerpos entregados por Hamás anoche no pertenece a ningún rehén, según el Instituto Nacional de Medicina Forense. Los otros tres cuerpos sí fueron identificados como rehenes sus familias ya fueron notificadas.

La entrega formaba parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, aunque aún quedan 21 cuerpos de rehenes en manos de las milicias palestinas.

El retraso en la devolución de los cuerpos llevó al Gobierno israelí a amenazar con restringir la ayuda humanitaria en el paso de Rafah, aunque este miércoles se ha reanudado la entrada de camiones desde Egipto.

Hamás y el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtieron que recuperar los cuerpos es difícil debido a la devastación en Gaza y a la muerte de comandantes que conocían sus ubicaciones. El Ministerio de Salud gazatí estima que, además de los más de 67 000 muertos, unos 10 000 cuerpos siguen bajo los escombros.