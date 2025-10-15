PALESTINA
Israelek dio Hamasek bart entregatutako laugarren gorpua ez dela bahituetako inorena

Israelek gezurtatu egin du Hamas, emandako lau gorpuetako bat bahituena ez dela egiaztatu ondoren, Gazako hondakinen artean gorpuak berreskuratzeko zailtasunek jarraitzen duten bitartean.

JERUSALÉN, 13/10/2025.- El rehén Nimrod Cohen en Jerusalén, tras su liberación este lunes. El Ejército de Israel confirmó que los últimos 13 rehenes que quedaban con vida en Gaza están ya en manos de la Cruz Roja, que los conducirá a Israel, informa un comunicado castrense. EFE/Ejército de Israel SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Agentziak | EITB

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadak baieztatu duenez, Hamasek bart entregatutako lau gorpuetako bat ez da bahituena, Auzitegi Medikuntzako Institutu Nazionalaren arabera. Beste hiru gorpuak bahitu gisa identifikatu zituzten, baina jakinarazi egin zituzten.

Israelen eta Hamasen arteko su-eten akordioaren parte zen entrega,  baina oraindik 21 bahitu edo gorputz daude milizia palestinarren esku.

Gorpuak itzultzeko atzerapenaren ondorioz, Israelgo Gobernuak Rafaheko pasabidean laguntza humanitarioa murrizteko mehatxua egin zuen, baina asteazken honetan kamioiak Egiptotik sartzen hasi dira berriro.

Hamasek eta Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak ohartarazi zuten gorpuak berreskuratzea zaila dela , Gazako suntsiketaren eta komandanteen heriotzaren ondorioz. Gazatarren Osasun Ministerioaren arabera, 67.000 hildakoez gain, 10.000 gorpu inguru hondakinen azpian daude oraindik.

