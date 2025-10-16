Las dificultades de Hamás para entregar los cadáveres de los rehenes israelíes tensionan el acuerdo de paz en Gaza

La ilusión generada por el acuerdo de paz en Gaza se ha ido desvaneciendo con el paso de los días. El ambiente de esperanza del pasado lunes por el intercambio de los 20 rehenes israelíes vivos por la excarcelación de casi 2000 presos palestinos, la entrada en vigor del alto el fuego y la retirada del Ejército de Israel a los límites establecidos en el acuerdo de paz ha dejado paso a la tensión.

Hamás ha informado este miércoles de que ya han entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes muertos en Gaza, y ha añadido que el resto de los cadáveres "requieren esfuerzos y equipos especiales para ser buscados y recuperarlos".

El acuerdo de paz firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía.



Desde entonces, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de siete (nueve de confirmarse estos dos últimos) de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Estados Unidos reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

EE. UU. niega incumplimiento de Hamás en la entrega de restos de rehenes

Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos han asegurado este miércoles que no consideran que Hamás haya incumplido el acuerdo de alto el fuego por la demora en la entrega de los restos de exrehenes retenidos en Gaza.



La Administración estadounidense trabaja activamente con mediadores internacionales para proporcionar apoyo logístico e inteligencia que permita localizar los cuerpos que permanecen desaparecidos, muchos de ellos posiblemente enterrados entre los escombros de la guerra que devastó la Franja de Gaza durante los últimos dos años, de acuerdo con altos funcionarios en declaraciones a la prensa.



Las fuentes han explicado que cuentan con garantías de Hamás, transmitidas a través de intermediarios externos, de que el grupo hará todo lo posible para localizar y devolver los restos de los exrehenes, cumpliendo así con sus compromisos internacionales.

Trump, dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamás incumple su parte del acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que está dispuesto a permitir que las autoridades israelíes reanuden la ofensiva militar en la Franja de Gaza en caso de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) incumpla su parte del acuerdo de alto el fuego, que incluye un intercambio de prisioneros.



El inquilino de la Casa Blanca ha dicho en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN que las tropas israelíes podrían retomar sus acciones militares en el enclave palestino "tan pronto como abra la boca".



Tras ello, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado la Ejército preparar un "plan integral" para "derrotar" a Hamás en caso de que "se niegue a implementar el plan de Trump y sea necesario reanudar los combates", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.