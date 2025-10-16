Gazako bake akordioa kolokan egon daiteke Hamasek bahituen gorpuak entregatzeko dituen zailtasunak direla eta
Hamasek bizirik dauden 20 bahitu israeldarrak askatu ditu, eta hildako 28 bahituetatik 9ren hilotzak entregatu ditu. Halaber, aurkitu dituzten "gorpu guztiak" entregatu dituela ziurtatu du, eta adierazi du hondakinen azpian daudenak ateratzeko ekipamendu astuna behar dela.
Gazako bake-akordioak aste hasieran sortutako itxaropena zapuztu da egunak pasa ahala. Pasa den astelehenean bahitu israeldarren eta preso palestinarren arteko trukea gauzatuta, su-etena indarrean sartu zen eta Israelgo Armada adostutako tokira mugitu zen. Hala ere, itxura guztien arabera, bake-plana betetzea geroz eta zailagoa izango da.
Hamasek asteazken honetan jakitera eman duenez, Gazan hildako bahituen "gorpu guztiak" entregatu dituzte, eta ziurtatu du gainerako gorpuak ateratzeko "ahalegin eta ekipo bereziak” beharko dituztela.
Bake akordioaren arabera, su-etena indarrean sartu eta 72 orduko epean Hamasek 48 bahituak (20, bizirik, eta 28, hilotz) Israelen esku utzi behar zituen. Epemuga amaitu da eta Hamasek ezin izan ditu gorpu guztiak entregatu —horietako asko hondakinen azpian omen daude—.
Zehazki, bizirik zeuden 20 bahitu israeldarrak askatu ditu eta hildako 28 bahituetatik 9ren hilotzak entregatu ditu.
Bake akordioaren lehen fasean adostutakoa ez betetzea leporatu dio Israelek Hamasi. Are gehiago, Israelek uste du Hamasek gorpu gehiago entregatzeko aukera baduela, eta guztiak aurkitu arte zigorrek bere horretan jarraituko dute: giza laguntzaren sarrerak murriztuta eta Rafahko pasabideak itxita jarraituko dute.
Dena den, Israelek ere ez du hitzemandakoa bete. Oraindik ez ditu ehunka palestinarren hilotzak entregatu —akordioaren arabera bahitu bakoitzeko hainbat gorpu itzuli behar ditu—. Halaber, su-etena indarrean sartu zenetik Israelgo Armadak gutxienez zortzi palestinar hil ditu Gazan.
Ameriketako Estatu Batuetako funtzionarioek ez dute uste Hamas akordioa urratzen ari denik
AEBko gobernuko funtzionarioek hedabideei esan diete ez dutela uste Hamas akordioa urratzen ari denik, besteak beste, gorpuak hondakinen azpitik ateratzeko beharrezko ekipamendu astuna ez duelako.
Trumpen administrazioa nazioarteko bitartekariekin lanean ari da hildako bahituak bilatu eta erreskatatzeko beharrezko ekipamendua Gazara eramateko.
Gobernu iturriek azaldu dutenez, Hamasek bitartekariei bermatu die falta diren bahituen gorpuak entregatzeko ahal beste ahalegin egingo dituztela.
Hamasek akordioa bete ezean, Trumpek baimendu egingo du Israelek erasoak berriro abiatzea
Trumpen esanetan, Hamasek ez badu akordioa betetzen, Israeli Gazan erasoak berrabiarazteko baimena emango dio, baina aitortu du Hamasek ez duela behar lukeen ekipamendua gorpuak ateratzeko.
CNN telebista katean egindako elkarrizketan adierazi duenez, berak "ahoa ireki bezain laster" hasi daitezke berriro Israelgo Armadaren erasoak.
Berreskura ditzakeen “gorpu guztiak” entregatu dituela ziurtatu du Hamasek
Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak bi hilkutxa jaso ditu gaur Gazan, bi bahitu israeldarren gorpuekin.
Israelek dio Hamasek bart entregatutako laugarren gorpua ez dela bahitutako inorena
Israelek adierazi du Hamasek emandako lau gorpuetako bat ez dela bahituena. Bitartean, Gazako hondakinen artean gorpuak bilatzen jarraitzen dute.
Israelek Rafahko pasabidea ireki du eta Gazan laguntza humanitarioa sartzen hasi da
Gaza eta Egipto lotzen dituen Rafah pasabidea berriro irekitzea erabaki du Israelek, eta Palestinako enklabean laguntza humanitarioa duten 600 kamioi sartzea baimendu du, Hamasek lau bahituren gorpuak itzuli ondoren.
Hamasek beste lau bahituren gorpuak entregatu dizkio Gurutze Gorriari
Hildako bahituak entregatzeko atzerapenak tentsioak areagotu ditu Israelen eta Hamasen artean azken orduotan. Akordioan jada aipatzen zen zenbait gorpu berreskuratzea zaila izan zitekeela, batzuk desagertuta baitaude. Horregatik, hori egiten lagunduko zuen nazioarteko lantalde bat sortzea aurreikusi zen.
Hondakinak kentzen eta kaleak irekitzen hasi dira Gaza hirian
Gaza hirian, Qatarren laguntzarekin, hondakinak kentzeko eta hiriko kaleak irekitzeko lanak hasi dituzte, azken bi urteetan Israelgo indarren bonbardaketek eta operazio militarrek eragindako suntsiketaren ondoren. Hondeamakina batzuk hiriko etorbide nagusiak garbitzen hasi dira, ibilgailuak eta herritarrak ibili daitezen.