¿Qué se sabe sobre el robo de joyas del Louvre?

El robo del Museo del Louvre de este domingo sigue dando que hablar. En apenas siete minutos, un grupo de cuatro ladrones se llevó un conjunto de joyas de “valor patrimonial e histórico incalculable”. Según explicó el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, los autores del asalto actuaron de forma profesional y sin causar heridos, aunque perdieron una parte del botín en su huida.

El robo se produjo a las 09:30 horas, cuando el comando accedió por el flanco sur del museo, junto al río Sena, utilizando dos motocicletas y un camión con montacargas. Tras forzar una ventana, dos de ellos accedieron a la galería Apolo, donde rompieron las vitrinas que guardaban las joyas del Segundo Imperio y los diamantes de la colección real francesa.

Entre las piezas sustraídas figuran una diadema y un collar de zafiros de las reinas María Amelia y Hortensia, pendientes de esmeraldas de María Luisa y un broche y una diadema de la emperatriz Eugenia. En su huida, los ladrones perdieron la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, dañada tras caer al suelo. La joya, engarzada con más de 1.300 diamantes y 56 esmeraldas, fue creada para la Exposición Universal de 1855 y recuperada por el Estado francés hace poco más de un siglo.

El presidente Emmanuel Macron ha calificado el robo como “un ataque a nuestro patrimonio y a nuestra historia”, y aseguró que las autoridades harán todo lo posible por recuperar las piezas. La Fiscalía de París ha abierto una investigación por robo en banda organizada y asociación de malhechores.

El suceso ha reavivado el debate sobre la falta de personal de seguridad en el Louvre. El senador comunista Ian Brossat recordó que los trabajadores ya habían alertado del problema durante una huelga en junio. En los últimos cinco años, el museo ha perdido 200 empleados.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, ha subrayado que Francia lleva años combatiendo los robos de arte en sus museos y ha confirmado que el Louvre había solicitado una auditoría de seguridad. El último robo registrado en el museo se remonta a 1998, aunque el más recordado sigue siendo el de La Gioconda en 1911, recuperada dos años después.