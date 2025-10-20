LAPURRETA HISTORIKOA
Zer dakigu Louvreko bitxien lapurretari buruz?

Lau pertsonak munduko museorik bisitatuenetik hainbat pieza historiko lapurtu zituzten, horien artean Maria Amelia eta Montijoko Eugenia erreginen bitxiak. Horietako bat ihesean zirela galdu egin dute, eta Parisko Fiskaltza gertatutakoa ikertzen ari da.

Paris (France), 19/10/2025.- The extendable ladder (C) used by three thieves to access one of the upper floors of the museum is seen during the investigation at the southeast corner of the Louvre Museum on Quai Francois-Mitterrand, on the banks of the River Seine, after a robbery at the Louvre Museum in Paris, France, 19 October 2025. The Louvre Museum was targeted in a robbery by several criminals who smashed windows to steal jewelry. The museum was later closed. French Culture Minister Rachida Dati called it 'an attack on France’s cultural heritage.' (Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra

Polizia-hesia, Louvre museoan. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Louvre Museoko lapurretak zeresana ematen jarraitzen du. Zazpi minutu eskasean, lau lapurrek "balio ondarezko eta historiko kalkulaezineko" bitxi multzo bat eraman zuten. Laurent Nuñez Frantziako Barne ministroak azaldu zuenez, lapurretaren egileek modu profesionalean eta zauriturik eragin gabe egin zuten, baina ihesean harrapakinaren zati bat galdu zuten.

Lapurreta 09:30ean gertatu zen. Komandoa museoaren hegoaldeko hegaletik sartu zen, Sena ibaiaren ondotik, bi motozikleta eta karga-jasogailu bat erabiliz. Leiho bat apurtu, eta horietako bi Apolo galeriara sartu ziren, eta han Bigarren Inperioko bitxiak eta Frantziako errege-bildumako diamanteak gordetzen zituzten beirak apurtu zituzten.

Lapurtutako piezen artean, Maria Amelia eta Hortensia erreginen diademak eta zafirozko lepoko bat daude, Maria Luisaren esmeralda-belarritakoak eta Eugenia enperatrizaren paparreko eta diadema bana. Ihesean zihoazela, lapurrek Montijoko Eugenia enperatrizaren koroa galdu zuten, lurrera erori eta kaltetu zen. 1.300 diamante eta 56 esmeraldaz josia, 1855eko Erakusketa Unibertsalerako sortu zen, eta Frantziako Estatuak berreskuratu zuen duela mende bat pasatxo.

Emmanuel Macron presidenteak esan du lapurreta Frantziako "ondarearen eta historiaren aurkako erasoa" izan dela, eta ziurtatu du agintariek ahal duten guztia egingo dutela piezak berreskuratzeko.

Ian Brossat senatari komunistak gogorarazi duenez, langileek greba egin zuten ekainean, eta azken bost urteetan 200 langile galdu dituzte.

Rachida Dati Kultura ministroak azpimarratu du Frantziak urteak daramatzala bertako museoetan egiten diren lapurreten aurka, eta baieztatu du Louvrek segurtasun auditoria bat eskatu zuela. Museoan erregistratutako azken lapurreta 1998koa da, baina gehien gogoratzen dena Giocondarena da, 1911n; bi urte geroago berreskuratu zuten.

