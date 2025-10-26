Argentina celebra unas elecciones legislativas que servirán como test para el Gobierno de Milei
Argentina celebra este domingo las elecciones legislativas para determinar la composición del Congreso. Esta votación se toma como una prueba de fuego para calcular el respaldo de la ciudadanía a las políticas del Gobierno de Javier Milei.
Los centros de votación están abiertos desde las 08:00 hora local (11:00 en el País Vasco).
Según ha informado la Cámara Nacional Electoral, pasadas las cuatro horas de la apertura de las urnas ya había votado el 23 % de los argentinos.
En dichas elecciones, se elegirán a los 24 senadores en representación de la capital argentina y de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Además, los ciudadanos también votarán para elegir a 127 diputados de los 24 distritos de Argentina.
Se prevé a partir de las 21:00 hora local (00:00 del lunes) se den a conocer los primeros resultados oficiales.
Test para Milei
Estos comicios electorales son el primer test al que se enfrente Javier Milei, actual presidente de la república, desde que obtuviera su cargo a finales de 2023.
En un contexto de alta polarización entre La Libertad Avanza de Milei y el frente peronista Fuerza Patria, esta noche sabremos cuál es el grado de apoyo de la ciudadanía argentina al actual gobierno derechista.
