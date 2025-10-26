Mileiren gobernuak duen babesa ezagutzeko test gisa balioko dute Argentinako hauteskundeek
21:00etatik aurrera (asteleheneko 00:00etan) ezagutuko ditugu boto-zenbaketaren lehen emaitza ofizialak.
Kongresuaren osaketa hautatuko dute gaur argentinarrek. Hauteskundeak Javier Mileiren gobernuaren politikek duten babesa ezagutzeko test gisa hartu dituzte.
Hauteslekuak Argentinan 08:00ak zirenean ireki dituzte.
Hauteskunde Ganbera Nazionalak jakinarazi duenez, herritarren % 23k bozkatu du hautetsontziak ireki eta zabalik izan diren lehen lau orduetan.
Bozketan, probintzietako 24 senatariak aukeratuko dituzte; Argentinako hiriburukoak eta Cacho, Entre Rios, Neuquen, Rio Negro, Salta, Santiago del Estero eta Tierra del Fuego probintzietakoak.
Horiekin batera, 24 barrutietako 127 diputatu ere hautatuko dituzte.
Aurreikuspenen arabera, 21:00etatik aurrera jakinaraziko dituzte zenbaketaren lehen emaitza ofizialak.
Mileirentzat testa
Hauteskundeak lehen testa izango dira Javier Mileirentzat, egungo errepublikako presidentearentzat, 2023ko amaieran kargua hartu zuenetik.
Mileiren La Libertad Avanza eta fronte peronistaren Fuerza Patria alderdien arteko polarizazio handia dagoenean egingo dituzte hauteskundeak.
Horrenbestez, astelehen goizaldean ezagutuko dugu zer-nolako babesa duen Gobernuak.
Nazioarteko albiste gehiago
Louvre museoko ustezko bi lapur atxilotu dituzte
30 urteko bi gizon dira atxilotuak eta horietako bat bitxi-denda batean lapurtzeagatik fitxatuta zegoen. Horietako bat larunbat gauean atxilotu zuten Charles de Gaulleko aireportuan, Aljeriara zihoan hegazkin bat hartzera zihoanean, eta bestea Saint-Denis auzoan. Frantziako Poliziak uste du lau lagunek egin zutela lapurreta; beraz, beste bi faltako lirateke.
Turkia utzi eta Irak iparraldera jo dute PKK-ko kideek, bake-prozesuan aurrera egiteko
Kurdistango Langileen Alderdiak (PKK) "aurrerapausoak" eskatu dizkio Turkiako Gobernuari, PKK-ko kideak gizarteratzea bermatzeko eta prozesu politiko eta demokratikoetan parte hartzea ahalbidetzeko beharrezkoak diren legeak, besteak beste. Erdogan Turkiako presidentea asteartean bilduko da DEM alderdiko ordezkaritza batekin.
Hainbat merkataritza-akordio sinatuz eta Thailandia eta Kanbodiaren arteko bake-akordioa iragarriz hasi du Trumpek Asiako bira
Besteak beste, Malaysiako lur arraroetarako sarbidea handitzeko aukera ematen dion akordioa sinatu du AEBko presidenteak. Bihar Japoniara joango da, eta ostegunean Txinako presidentearekin bilduko da. Egunak daramatzate herrialde horietako ordezkaritzek bilerak prestatzen.
Israelek "lerro horia" zeharkatzeko baimena eman die Hamasi eta Gurutze Gorriari, bahitu israeldarren gorpuak bilatzeko
Milizien esku zeudela, Israelgo Armadak Gazako Zerrendaren aurka egindako erasoen erdian hil ziren 11 israeldarren itzulera bizkortzeko asmoarekin eman dio horretarako baimena Israelek.
Honela lortu dute Louvreko bitxien ustezko bi lapur atxilotzea
Motorrean ibiltzeko kasko bat aurkitu zuten lapurreta egiteko erabilitako karga-jasogailuan , eta hor eta lapurreta izan zen tokian 150 lagin inguru jaso ostean identifikatu eta atxilotu dituzte ustezko gaizkileak.
Falta diren bahituen gorpuak itzultzeko eskatu dio Trumpek Hamasi
48 ordu eman dizkio horretarako, eta Israelek Gazako Zerrendan Egiptoko adituak sartzeko baimena eman du gorpuak bilatzeko. Gainera, AEB NBEren ebazpen bat prestatzen ari da Gazan nazio anitzeko indar bat zabaltzeko.
Catherine Connolly ezkertiarra izango da Irlandako presidente
Aurkari izan duen Humphreysek zoriondu egin du: "Catherine gu guztion presidente izango da, nirea baita, eta onena opa nahi diot", adierazi du.
Kamala Harrisek ez du baztertzen berriro AEBko Presidentetzarako hautagai izatea
Etorkizun ez oso urrunean, Amerikako Estatu Batuetako gobernuburua emakume bat izatea espero duela adierazi du.