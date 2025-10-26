Hauteskundeak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mileiren gobernuak duen babesa ezagutzeko test gisa balioko dute Argentinako hauteskundeek

21:00etatik aurrera (asteleheneko 00:00etan) ezagutuko ditugu boto-zenbaketaren lehen emaitza ofizialak.

AME1962. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 26/10/2025.- El presidente de Argentina, Javier Milei, reacciona durante su votación este domingo, en la Universidad Tecnológica Nacional, en Buenos Aires (Argentina). El ultraderechista Milei, emitió su voto en las elecciones legislativas que se celebran en el país suramericano, primer test electoral a nivel nacional para su Gobierno, iniciado a finales de 2023. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
18:00 - 20:00

Javier Milei, botoa ematen. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kongresuaren osaketa hautatuko dute gaur argentinarrek. Hauteskundeak Javier Mileiren gobernuaren politikek duten babesa ezagutzeko test gisa hartu dituzte.

Hauteslekuak Argentinan 08:00ak zirenean ireki dituzte.

Hauteskunde Ganbera Nazionalak jakinarazi duenez, herritarren % 23k bozkatu du hautetsontziak ireki eta zabalik izan diren lehen lau orduetan.

Bozketan, probintzietako 24 senatariak aukeratuko dituzte; Argentinako hiriburukoak eta Cacho, Entre Rios, Neuquen, Rio Negro, Salta, Santiago del Estero eta Tierra del Fuego probintzietakoak.

Horiekin batera, 24 barrutietako 127 diputatu ere hautatuko dituzte.

Aurreikuspenen arabera, 21:00etatik aurrera jakinaraziko dituzte zenbaketaren lehen emaitza ofizialak.

Mileirentzat testa

Hauteskundeak lehen testa izango dira Javier Mileirentzat, egungo errepublikako presidentearentzat, 2023ko amaieran kargua hartu zuenetik.

Mileiren La Libertad Avanza eta fronte peronistaren Fuerza Patria alderdien arteko polarizazio handia dagoenean egingo dituzte hauteskundeak.

Horrenbestez, astelehen goizaldean ezagutuko dugu zer-nolako babesa duen Gobernuak.

El presidente de Argentina, Javier Milei, vota este domingo, en la Universidad Tecnológica Nacional, en Buenos Aires (Argentina). El ultraderechista Milei, emitió su voto en las elecciones legislativas que se celebran en el país suramericano, primer test electoral a nivel nacional para su Gobierno, iniciado a finales de 2023. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Argentinak hauteskundeak egingo ditu igande honetan
Argentina Ultraeskuina Politika Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X