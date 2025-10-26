Detenidos dos sospechosos del robo del museo del Louvre
La Fiscalía francesa confirma ambos arrestos, pero lamenta su divulgación "precipitada", por ser potencialmente perjudicial para la investigación.
La Policía francesa ha detenido este sábado por la noche a dos sospechosos de haber participado en el robo de las joyas en el museo del Louvre en París, sustraídas el pasado 19 de octubre durante un audaz asalto, según ha adelantado el medio francés Le Parisien.
La Fiscalía francesa ha confirmado ambos arrestos, si bien ha lamentado su divulgación "precipitada", por ser potencialmente perjudicial para la investigación.
"Lamento profundamente la divulgación precipitada. Esta revelación solo puede obstaculizar los esfuerzos de investigación de los aproximadamente 100 agentes movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los autores. Es demasiado pronto para proporcionar detalles", ha subrayado la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.
Al parecer, uno de los arrestos se ha producido cuando uno de ellos iba a tomar un avión en dirección a Argelia, según han confirmado fuentes policiales a varios medios locales. El otro arresto se ha producido en Seine-Saint-Denis, sin más detalles al respecto.
Los dos detenidos, de unos 30 años, son sospechosos de formar parte del comando de cuatro delincuentes que irrumpieron en el museo más famoso de Francia utilizando un montacargas con plataforma elevadora. Ambos se encuentran bajo custodia policial y están siendo interrogados por presuntos delitos de robo organizado y asociación ilícita para delinquir.
El robo se produjo a las 09:30 horas, cuando el comando accedió por el flanco sur del museo, junto al río Sena, utilizando dos motocicletas y un camión con montacargas. Tras forzar una ventana, dos de ellos accedieron a la galería Apolo, donde rompieron las vitrinas que guardaban las joyas del Segundo Imperio y los diamantes de la colección real francesa.
Los ladrones fingieron ser obreros para acceder directamente a la sala. El ministro del Interior francés informó que los cristales que cubrían a las joyas fueron cortados con "una cortadora de disco", lo que indica que “era un equipo que había hecho reconocimiento previo”. Dos de los ladrones vestían chalecos amarillos y ropa de obrero, mientras que los otros dos conducían una motocicleta TMax.
Entre las piezas sustraídas figuran una diadema y un collar de zafiros de las reinas María Amelia y Hortensia, pendientes de esmeraldas de María Luisa y un broche y una diadema de la emperatriz Eugenia. En su huida, los ladrones perdieron la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, dañada tras caer al suelo.
Las joyas robadas hace una semana están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable. Estaban expuestas en la denominada Galería de Apolo del museo más visitado del mundo.
El Louvre tiene una larga historia de robos e intentos de asaltos. El más famoso fue en 1911, cuando la Mona Lisa desapareció de su marco, robada por Vincenzo Peruggia, un extrabajador que se escondió dentro del museo y salió con la pintura bajo su abrigo.
Así han logrado detener a los dos sospechosos del robo de joyas del Louvre
Durante el proceso se han recogido cerca de 150 muestras, lo que ha permitido estrechar el cerco sobre los presuntos implicados. En el montacargas de mudanzas utilizado en el robo han encontrado un casco para montar en moto.
