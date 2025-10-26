FRANCIA
Así han logrado detener a los dos sospechosos del robo de joyas del Louvre

Durante el proceso se han recogido cerca de 150 muestras, lo que ha permitido estrechar el cerco sobre los presuntos implicados. En el montacargas de mudanzas utilizado en el robo han encontrado un casco para montar en moto.
19 October 2025, France, Paris: Police officers stand next to a furniture lift used by burglars to break into the Louvre Museum on Quai François Mitterrand. The thieves reportedly stole jewelry from Napoleon's collection before fleeing the scene. Photo: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa 19/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Montacargas empleado por los ladrones para el robo de joyas en el museo del Louvre. Foto: EFE
author image

EITB

Última actualización

Las autoridades francesas han detenido a dos sospechosos del robo de joyas del Louvre tras una investigación en la que han resultado determinantes las pruebas de ADN. Durante el proceso se han recogido cerca de 150 muestras, lo que ha permitido estrechar el cerco sobre los presuntos implicados. 

En el montacargas de mudanzas utilizado en el robo han encontrado un casco para montar en moto, clave en la investigación. Según las informaciones disponibles, los sospechosos quisieron prender fuego al montacargas, pero no tuvieron tiempo, lo que ha permitido recopilar varias muestras de ADN.

Los primeros indicios apuntan a que el robo fue por encargo. Además, ambos detenidos estaban a punto de salir de Francia: uno tenía previsto huir a Argelia y el otro a Malí.

La investigación continúa abierta en busca de otros dos sospechosos y de las joyas sustraídas, cuyo paradero aún no ha sido determinado. 

Las joyas robadas hace una semana están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.

París Francia Arte Internacional

