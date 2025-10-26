Así han logrado detener a los dos sospechosos del robo de joyas del Louvre
Las autoridades francesas han detenido a dos sospechosos del robo de joyas del Louvre tras una investigación en la que han resultado determinantes las pruebas de ADN. Durante el proceso se han recogido cerca de 150 muestras, lo que ha permitido estrechar el cerco sobre los presuntos implicados.
En el montacargas de mudanzas utilizado en el robo han encontrado un casco para montar en moto, clave en la investigación. Según las informaciones disponibles, los sospechosos quisieron prender fuego al montacargas, pero no tuvieron tiempo, lo que ha permitido recopilar varias muestras de ADN.
Los primeros indicios apuntan a que el robo fue por encargo. Además, ambos detenidos estaban a punto de salir de Francia: uno tenía previsto huir a Argelia y el otro a Malí.
La investigación continúa abierta en busca de otros dos sospechosos y de las joyas sustraídas, cuyo paradero aún no ha sido determinado.
Las joyas robadas hace una semana están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.
