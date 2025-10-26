FRANTZIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Honela lortu dute Louvreko bitxien ustezko bi lapur atxilotzea

Motorrean ibiltzeko kasko bat aurkitu zuten lapurreta egiteko erabilitako karga-jasogailuan , eta hor eta lapurreta izan zen tokian 150 lagin inguru jaso ostean identifikatu eta atxilotu dituzte ustezko gaizkileak.

19 October 2025, France, Paris: Police officers stand next to a furniture lift used by burglars to break into the Louvre Museum on Quai François Mitterrand. The thieves reportedly stole jewelry from Napoleon's collection before fleeing the scene. Photo: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa 19/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Louvre museoan bitxiak lapurtzeko erabili zuten karga-jasogailua. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Frantziako agintariek Parisko Louvre museoko ustezko bi lapur atxilotu dituzte, DNA probak erabakigarriak izan diren ikerketa baten ondorioz. 150 lagin inguru jaso dituzte astebetean, eta horiei esker identifikatu eta atxilotu dituzte ustezko lapurretako bi. 

Lapurretan erabilitako karga-jasogailuan motorrean ibiltzeko kasko bat aurkitu zuten, ikerketan funtsezkoa izan dena. Antza denez, lapurrek su eman nahi izan zioten karga-jasogailuari, baina ez zuten denborarik izan, eta ikertzaileek DNA laginak bildu ahal izan dituzte.

Lehen zantzuen arabera, lapurreta enkarguz egin zuten. Gainera, bi atxilotuak Frantziatik irteten saiatu dira: batak Aljeriara ihes egiteko asmoa zuen, eta besteak, Malira.

Ikerketa zabalik dago oraindik, beste bi susmagarrien eta lapurtutako bitxien bila jarraitzen baitute. 

Lapurtutako bitxiek guztira 88 milioi euroko balioa baina ondare-balio kalkulaezina dute.

Bi susmagarri atxilotu dituzte Louvre museoan bitxiak lapurtzeagatik
Non amaituko dira Louvreko bitxi lapurtuak?
Napoleonen bitxiak lapurtu dituzte Louvre museoan
París Frantzia Artea Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X