Louvre museoko ustezko bi lapur atxilotu dituzte

Frantziako Fiskaltzak bi atxiloketak baieztatu ditu, baina informazioa "presaka" zabaldu izana deitoratu du, ikerketarako kaltegarria izan daitekeelako.

(Foto de ARCHIVO) Museo del Louvre de París (Francia) REMITIDA / HANDOUT por LOUVRE /X Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/10/2025

Louvre museoa munduko museorik bisitatuena da. Artxiboko argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Poliziak bi pertsona atxilotu ditu larunbat gauean, Parisko Louvre museoko bitxien lapurretarekin zerikusia dutelakoan, Le Parisien hedabideak aurreratu duenez. 

Fiskaltzak bi atxiloketa horiek baieztatu ditu, baina informazioa "presaka" zabaldu izana deitoratu du, ikerketarako kaltegarria izan daitekeelako. Urriaren 19an egin zuten lapurreta.

"Sentitzen dut horren berri hain arin zabaldu izana. Horrek mobilizatutako 100 agente ostutako bitxiak zein lapurrak bilatzeko egiten ari diren lana oztopatu besterik ez du egiten. Goizegi da xehetasunak emateko", azpimarratu du Laure Beccuau fiskalak ohar batean.

Antza denez, lapurretako bat Aljeriara zihoan hegazkin bat hartzera zihoanean atxilotu dute, hedabide batzuek polizia-iturriak aipatuta zabaldu dutenez. Bestea, berriz, Sena Saint-Denis departamenduan atxilotu dute, baina ez dute horren inguruko xehetasun gehiagorik eman.

Bi atxilotuek 30 urte inguru dituzte, eta karga-jasogailua zeraman kamioi bat erabiliz sartu ziren Frantziako museorik ospetsuenean. Poliziak uste du lau gaizkileren taldeko kideak direla, eta, ondorioz, lapur talde antolatu bateko kide izatea eta delituak egiteko legez kanpoko taldea osatzea leporatuta atxilotu dituzte.

Lapurreta 09:30ean jazo zen. Gaizkileak Sena ibaiaren ondotik iritsi ziren museora, bi motozikleta eta karga-jasogailua zeraman kamioineta bat erabiliz. Leiho bat hautsi ondoren, lapurretako bi Apolo galeriara sartu ziren, eta Bigarren Inperioko bitxiak gordetzen zituzten bitrinak eta Frantziako errege bildumako bitxiak babesten zituztenak hautsi zituzten.

Bi lapurrek txaleko horiak eta langile arropak zeramatzaten. Frantziako Barne ministroak jakinarazi zuen "disko-zerra bat" erabili zutela beira ebakitzeko. 

Lapurtutako bitxien artean, Maria Amelia eta Hortensia erreginen diadema bat eta zafirozko lepoko bat, Maria Luisaren esmeraldak eta Eugenia de Montijo enperatrizaren paparreko bat eta diadema bat daude. Ihesi zihoazela, lapurrek Eugenia enperatrizaren koroa galdu zuten.

Lapurtutako bitxiek guztira 88 milioi euroko balioa dute, baina ondare-balio kalkulaezina dute.

Lapurreta hori ez da izan Louvren egin duten lehena. 1911n lapurreta ospetsua egin zuten, Vincenzo Peruggia langile ohiak Mona Lisa lapurtu baitzuen. Museo barruan ezkutatu zen, eta pintura bere berokipean ezkutatuta zuela atera zen.

