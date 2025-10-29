PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Ataques de Israel contra Gaza, un año de la DANA y nuevo alcalde de San Sebastián

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Kfar Aza (Israel), 29/10/2025.- A flare fired by the Israeli army over the northern part of Gaza is seen from Kfar Aza, southern Israel, 29 October 2025. After security talks, Israeli Prime Minister Netanyahu ordered immediate, powerful strikes on Gaza. Both Israel and Hamas accuse each other of violating the ceasefire. EFE/EPA/ATEF SAFADI
Bombardeos israelíes en Gaza. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Israelen erasoak Gazan, GOIDIak urtebete eta Donostiako alkate berria
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 29 de octubre de 2025:

Ataques de Israel contra Gaza: El Ejército de Israel ha matado a al menos 90 personas en bombardeos en la Franja de Gaza, como respuesta a lo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu califica de violaciones del alto el fuego de Hamás. Los ataques se han producido después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus soldados en Rafah, sur de Gaza, con artillería y disparos de francotirador, algo en lo que el grupo islamista ha negado haber participado. 

Un año de la DANA: La ciudad de València acoge el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales —Comunitat Valenciana (229), Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1)— de la DANA del 29 de octubre de 2024, día en el que se cumple el primer aniversario de la tragedia, al que asistirán las principales autoridades y que estará protagonizado por los familiares de los fallecidos. El Museo de la Ciencias, en la Ciudad de las Artes de las Ciencias de València, ha sido el lugar escogido para este funeral de Estado que reunirá a unas 800 personas y en el que los discursos correrán a cargo de los familiares de tres víctimas en nombre de todas. 

Nuevo alcalde de San Sebastián: Jon Insausti, actual concejal de Cultura, Euskara y Turismo de San Sebastián, será investido nuevo alcalde de la capital guipuzcoana en un pleno extraordinario que tendrá lugar este miércoles. Insausti, donostiarra de 36 años y concejal por el PNV, sustituirá en el cargo a Eneko Goia, quien decidió dar un paso a un lado y renunciar a la Alcaldía el pasado 16 de octubre al dar por terminado un ciclo tras una década al frente del Ayuntamiento. 

Franja de Gaza Palestina Israel Benjamín Netanyahu Oriente Próximo Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

Cargar más
Publicidad
X