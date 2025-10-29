Será noticia: Ataques de Israel contra Gaza, un año de la DANA y nuevo alcalde de San Sebastián
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 29 de octubre de 2025:
- Ataques de Israel contra Gaza: El Ejército de Israel ha matado a al menos 90 personas en bombardeos en la Franja de Gaza, como respuesta a lo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu califica de violaciones del alto el fuego de Hamás. Los ataques se han producido después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus soldados en Rafah, sur de Gaza, con artillería y disparos de francotirador, algo en lo que el grupo islamista ha negado haber participado.
- Un año de la DANA: La ciudad de València acoge el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales —Comunitat Valenciana (229), Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1)— de la DANA del 29 de octubre de 2024, día en el que se cumple el primer aniversario de la tragedia, al que asistirán las principales autoridades y que estará protagonizado por los familiares de los fallecidos. El Museo de la Ciencias, en la Ciudad de las Artes de las Ciencias de València, ha sido el lugar escogido para este funeral de Estado que reunirá a unas 800 personas y en el que los discursos correrán a cargo de los familiares de tres víctimas en nombre de todas.
- Nuevo alcalde de San Sebastián: Jon Insausti, actual concejal de Cultura, Euskara y Turismo de San Sebastián, será investido nuevo alcalde de la capital guipuzcoana en un pleno extraordinario que tendrá lugar este miércoles. Insausti, donostiarra de 36 años y concejal por el PNV, sustituirá en el cargo a Eneko Goia, quien decidió dar un paso a un lado y renunciar a la Alcaldía el pasado 16 de octubre al dar por terminado un ciclo tras una década al frente del Ayuntamiento.
"De acuerdo con la directiva del estamento político, y tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas y se neutralizó a terroristas, el Ejército ha reanudado la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás", destacan en un comunicado.
El huracán Melissa se debilita a categoría 3 a punto de tocar Cuba con vientos de 205 km/h
El huracán Melissa se espera que toque tierra pronto en la costa sur del este de Cuba como un huracán mayor de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y con carácter "extremadamente peligroso", según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé lluvias y vientos destructivos de unos 205 kilómetros por hora.
Los ataques se han producido en respuesta, según el Gobierno de Benjamín Netanyahu, a lo que Israel considera violaciones del alto el fuego por parte de Hamás, algo que el grupo islamista niega.
Esta decisión llega poco después de que las tropas israelíes fueran supuestamente atacadas en el sur de la Franja y de que los restos del rehén entregados el lunes a Israel se identificaran como pertenecientes a otro cautivo cuyo cuerpo fue recuperado en 2023.
Los servicios meteorológicos alertan que puede convertirse en uno de los huracanes más devastadores de la historia reciente. Por el momento, registra vientos sostenidos cercanos a 295 km/h.
Los efectos del huracán Melissa, de categoría 5, golpean ya la isla de Jamaica. Melissa se aproxima a la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.
Nueva Delhi utiliza por primera vez "lluvia artificial" para frenar la contaminación
Consiste en introducir en las nubes diminutos núcleos de condensación para intentar acelerar el proceso natural y crear lluvia. Será la primera vez que se lleve a cabo en India, después de varios intentos fallidos en años anteriores. En países como Emiratos Árabes Unidos o en Pakistán ya ha sido empleado en varias ocasiones.
Los habitantes de Jamaica y Cuba se preparan para el impacto del huracán Melissa, que según los pronósticos provocará vientos destructivos e inundaciones catastróficas en su trayectoria directa hacia la isla del Caribe.
Hamás entrega a Israel el cuerpo de otro rehén fallecido
El grupo palestino achaca a la falta de equipos el retraso en recuperar los cuerpos de los rehenes restantes para entregar.