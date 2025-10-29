Será noticia: Ataques de Israel contra Gaza, un año de la DANA y nuevo alcalde de San Sebastián

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 29 de octubre de 2025:

- Ataques de Israel contra Gaza: El Ejército de Israel ha matado a al menos 90 personas en bombardeos en la Franja de Gaza, como respuesta a lo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu califica de violaciones del alto el fuego de Hamás. Los ataques se han producido después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus soldados en Rafah, sur de Gaza, con artillería y disparos de francotirador, algo en lo que el grupo islamista ha negado haber participado.

- Un año de la DANA: La ciudad de València acoge el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales —Comunitat Valenciana (229), Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1)— de la DANA del 29 de octubre de 2024, día en el que se cumple el primer aniversario de la tragedia, al que asistirán las principales autoridades y que estará protagonizado por los familiares de los fallecidos. El Museo de la Ciencias, en la Ciudad de las Artes de las Ciencias de València, ha sido el lugar escogido para este funeral de Estado que reunirá a unas 800 personas y en el que los discursos correrán a cargo de los familiares de tres víctimas en nombre de todas.



- Nuevo alcalde de San Sebastián: Jon Insausti, actual concejal de Cultura, Euskara y Turismo de San Sebastián, será investido nuevo alcalde de la capital guipuzcoana en un pleno extraordinario que tendrá lugar este miércoles. Insausti, donostiarra de 36 años y concejal por el PNV, sustituirá en el cargo a Eneko Goia, quien decidió dar un paso a un lado y renunciar a la Alcaldía el pasado 16 de octubre al dar por terminado un ciclo tras una década al frente del Ayuntamiento.