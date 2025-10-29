Albiste izango dira: Israelen erasoak Gazan, GOIDIak urtebete eta Donostiako alkate berria
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 29an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Israelen erasoak Gazan: Israelgo Armadak gutxienez 90 pertsona hil ditu, horien artean bederatzi haur eta sei emakume, Gazako Zerrendan egindako erasoetan. Benjamin Netanyahu lehen ministroak agindu ditu erasoak, Hamasek su etena urratu duelakoan. Talde islamistak, ordea, ukatu egin du.
- GOIDIak urtebete: 2024ko urriaren 29an, goialdeko depresio batek eragindako uholdeek Valentziako probintziaren zati handi bat hondatu zuten. Guztira, 229 hil ziren Valentziako Erkidegoan, 7 Gaztela Mantxan eta 1 Andaluzian. Estatu hileta egingo dute arratsaldean eta biktimek ez egiteko eskatu arren, Carlos Mazon Generalitateko presidentea bertan izango da.
- Donostiako alkate berria: Jon Insausti Kultura, Euskara eta Turismo zinegotziak Donostiako alkate kargua hartuko du, Eneko Goiak utzitako tokia hartuz.
Nazioarteko albiste gehiago
Melissa urakana ahuldu egin da Kubara iristear dagoenean, 205 km/h-ko haize-ufadekin
Melissa urakana laster iritsiko da Kubako ekialdeko hegoaldeko kostaldera, Saffir-Simpson eskalan 3. kategoriako urakana bihurtuta, eta izaera "oso arriskutsuarekin", Ameriketako Estatu Batuetako Urakanen Zentro Nazionalaren (NHC, ingelesez) arabera. 205 kilometro orduko euri eta haize ufada suntsitzaileak aurreikusten dira.
Benjamin Netanyahuren Gobernuaren arabera, erasoak Hamasek su-etena urratu duelako gertatu dira, baina talde islamistak ukatu egin du hori.
Erabaki hau Israelgo tropei ustez Zerrendaren hegoaldean eraso egin eta astelehenean Israeli entregatutako bahituaren gorpuzkiak 2023an berreskuratu zuten beste gatibu batenak zirela identifikatu eta gutxira etorri da.
Zerbitzu meteorologikoek ohartarazi dutenez, azken urteotako urakanik suntsitzaileenetako bat izan daiteke. Oraingoz, 295 km/h-ko haize-boladak erregistratu ditu.
Melissa urakana Jamaikako mendebaldeko kostaldera hurbiltzen ari da, 280 km/h-ko haize-bolada, euri-jasa eta olatu handiekin. Agintarien esanetan, "oso urakan arriskutsua" da eta kalte handiak eragingo dituen beldur dira.
New Delhik "euri artifiziala" erabili du, lehen aldiz, kutsadura geldiarazteko
Hodeietan kondentsazio-nukleoak sartzean datza fenomenoa, prozesu naturala bizkortzen saiatzeko eta euria sortzea eragiteko. Estreinakoz egin dute Indian, aurreko urteetan huts egindako hainbat saiakeraren ondoren. Arabiar Emirerri Batuetan eta Pakistanen, esaterako, zenbaitetan erabili izan da.
Jamaikako eta Kubako biztanleak Melissa urakanari aurre egiteko prestatzen ari dira; izan ere, iragarpenen arabera, haize suntsitzaileak eta uholde katastrofikoak eragingo ditu Karibeko uharterako ibilbide zuzenean.
Beste bahitu baten gorpua Israelen esku utzi du Hamasek
Talde palestinarrak baliabide faltari egotzi dio bahituen gorpuak berreskuratzeko atzerapena.
Zeintzuk dira Mileik Argentinan eskuratu duen garaipenaren gakoak?
Hauek dira Argentinan egindako bozketen emaitzak ulertzeko gakoak. Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berritu dituzte, eta LLAk botoen % 40 inguru lortu ditu.