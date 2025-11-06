El Tribunal de Cuentas de Francia apunta que el Louvre prefirió adquirir obras que invertir en seguridad
El Tribunal de Cuentas de Francia considera que el Museo del Louvre optó por dedicar sus notables fondos económicos a promover "operaciones visibles", como la compra de más obras o al ambicioso plan de ampliación anunciado por el presidente Emmanuel Macron este 2025, antes que "a renovar y mejorar la seguridad" de sus actuales instalaciones.
Así lo ha afirmado el presidente del Tribunal, Pierre Moscovici, en una conferencia de prensa organizada en París, convocada semanas después del robo del Louvre y por el que hay cuatro inculpados, mientras los objetos sustraídos siguen en paradero desconocido.
"El Louvre no es víctima de medios económicos insuficientes. No es víctima de la austeridad, tiene medios importantes", ha opinado Moscovici, quien, no obstante, ha apuntado que "hay una paradoja" en esa abundancia económica porque "la trayectoria financiera a medio plazo es frágil".
"Es necesario un nuevo equilibrio, entre la adquisición de nuevas obras, que son necesarias, y el refuerzo del dispositivo de seguridad", ha estimado Moscovici.
El Museo del Louvre ha reaccionado a este informe asegurando que el Tribunal de Cuentas "desconoce" los esfuerzos del Louvre en materia de seguridad. "La gestión del museo más grande del mundo y más visitado solo puede tener un análisis equilibrado si este se basa en el largo plazo", ha indicado el establecimiento.
El museo recibió en 2024 nueve millones de visitantes, el 80 % de ellos extranjeros, lo que, unido al "envejecimiento de las instalaciones", ha puesto bajo presión al Louvre, de acuerdo con el Tribunal.
"El Tribunal recomienda eliminar la regla, inscrita en los estatutos del establecimiento, por la que el 20 % de los ingresos en las entradas al museo se tengan que dedicar a la compra de obras. El objetivo es que se reorienten los recursos propios a gastos prioritarios como la renovación y la seguridad del museo", expone el informe.
El informe señala que el Louvre compró 2.754 obras en ocho años (2018-2024), que representan una inversión de 145 millones de euros, de los que 105 procedieron de fondos propios.
