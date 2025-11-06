LOUVRE MUSEOA
Frantziako Kontu Auzitegiak ebatzi du Louvrek nahiago izan duela artelanak erosi segurtasunean inbertitu baino

Louvre museoak erantzun du Kontu Auzitegiak ez dituela ezagutzen segurtasun arloan egindako ahaleginak. "Munduko museorik handiena eta bisitatuena denaren inguruko analisia orekatua izango da, baldin eta epe luzekoa bada", gaineratu du. 

Louvre museoa. Artxiboko argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Kontu Auzitegiaren arabera, Louvre Museoak nahiago izan du bere funtsak artelan berriak erostera edo instalazioak berritzera bideratu, segurtasunean inbertitu baino. 

Hala adierazi du Pierre Moscovici Frantziako Kontuen Auzitegiko presidenteak, gaur goizean, Parisen eskaini duen prentsaurrekoan. Louvreko lapurreta gertatu eta ia hiru astera, ez dute lapurtutako bitxiak  berreskuratzea lortu eta gertakariekin lotuta lau pertsona auzipetu dituzte. 

"Louvre ez da austeritatearen biktima, baliabide garrantzitsuak ditu", adierazi du Moscovicik. Dena den, "oparotasun ekonomiko" horren atzean paradoxa bat dagoela uste du, "epe ertainera ibilbide finantzario hauskorra" duelako. 

"Oreka behar da, artelan berriak erosi eta aldi berean segurtasun dispositiboa indartu", nabarmendu du Moscovicik.

Louvre museoak Kontu Auzitegiaren txostenari erantzun dio esanez ez dituela ezagutzen segurtasun arloan egindako bere ahaleginak. "Munduko museorik handiena eta bisitatuena denaren inguruko analisia orekatua izango da, baldin eta epe luzekoa bada", gaineratu du. 

Museoak bederatzi milioi bisitari izan zituen 2024an, horietatik % 80 atzerritarrak, eta horrek, "instalazioen zahartzearekin" batera, Louvre presiopean jarri du, Auzitegiaren arabera.

Auzitegiak Louvre Museoaren estatutuetan jasota dagoen araua ezabatzea gomendatu du. Horren arabera, museoak sarreren bitartez bildutako diruaren % 20 artelan berriak erostera bideratu behar du. 

Txostenaren arabera, Louvrek 2.754 artelan erosi zituen 2018tik 2024ra (145 milioi euro). 

