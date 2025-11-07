La presidenta del Louvre defiende su decisión de apostar por la adquisición de obras
La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, ha defendido este viernes su decisión de adquirir nuevas obras para enriquecer el patrimonio del Louvre y ha dicho que el Tribunal de Cuentas de Francia, que criticó duramente haber dado prioridad a la ampliación de los fondos sobre la seguridad, se equivoca.
"Pienso que se equivoca siendo tan severo", ha manifestado Des Cars, entrevistada en la cadena pública Franceinfo, en sus primeras declaraciones tras la presentación este jueves del demoledor informe del Tribunal de Cuentas.
Des Cars ha explicado que aplicó "esas prioridades" porque piensa "que los franceses están muy comprometidos con el enriquecimiento de su patrimonio".
"El Louvre es un todo en el que no hay que oponer las obras (que atesora) a las adquisiciones de (nuevas) obras", ha afirmado, y ha recordado que las compras forman parte de las "misiones estatutarias" del que es el museo más visitado del mundo.
Respecto a la seguridad, Des Cars ha sostenido que había tomado "plena conciencia" de la cuestión ya antes del robo del pasado 19 de octubre, ya que desde 2022 buscó trabajar en un plan director de seguridad.
"Este plan entra en vigor hoy y en él se menciona claramente la cuestión de las intrusiones y los robos", ha añadido.
El Tribunal de Cuentas de Francia apunta que el Louvre prefirió adquirir obras que invertir en seguridad
El propio museo ha reaccionado a este informe asegurando que el Tribunal de Cuentas "desconoce" los esfuerzos del Louvre en materia de seguridad. "La gestión del museo más grande del mundo y más visitado solo puede tener un análisis equilibrado si este se basa en el largo plazo", ha indicado.
