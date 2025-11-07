POLÉMICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La presidenta del Louvre defiende su decisión de apostar por la adquisición de obras

Laurence des Cars ha manifestado que el Tribunal de Cuentas de Francia, que criticó duramente haber dado prioridad a la ampliación de los fondos sobre la seguridad, se equivoca.
FOTODELDÍA PARÍS, 22/10/2025.-Este miércoles el museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, abrió sus puertas de nuevo, tras el robo de joyas que sufrió el domingo y que le obligó a cerrar las puertas a los visitantes. Las puertas del museo abrieron a las 9.00, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide. El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo".- EFE/ Edgar Sapiña Manchado.
Museo del Louvre en Paris. Foto de archivo: Agencias
Euskaraz irakurri: Louvreko presidenteak artelan berriak erosteko bere erabakia defendatu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, ha defendido este viernes su decisión de adquirir nuevas obras para enriquecer el patrimonio del Louvre y ha dicho que el Tribunal de Cuentas de Francia, que criticó duramente haber dado prioridad a la ampliación de los fondos sobre la seguridad, se equivoca.

"Pienso que se equivoca siendo tan severo", ha manifestado Des Cars, entrevistada en la cadena pública Franceinfo, en sus primeras declaraciones tras la presentación este jueves del demoledor informe del Tribunal de Cuentas.

Des Cars ha explicado que aplicó "esas prioridades" porque piensa "que los franceses están muy comprometidos con el enriquecimiento de su patrimonio".

"El Louvre es un todo en el que no hay que oponer las obras (que atesora) a las adquisiciones de (nuevas) obras", ha afirmado, y ha recordado que las compras forman parte de las "misiones estatutarias" del que es el museo más visitado del mundo.

Respecto a la seguridad, Des Cars ha sostenido que había tomado "plena conciencia" de la cuestión ya antes del robo del pasado 19 de octubre, ya que desde 2022 buscó trabajar en un plan director de seguridad.

"Este plan entra en vigor hoy y en él se menciona claramente la cuestión de las intrusiones y los robos", ha añadido. 

Francia Museos Titulares de Hoy Arte Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X