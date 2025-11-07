POLEMIKA
Louvreko presidenteak artelan berriak erosteko bere erabakia defendatu du

Laurence Des Cars Louvre museoko presidenteak adierazi duenez, Frantziako Kontu Auzitegia oker dago. Aste honetan argitaratutako txosten batean, segurtasunaren gainetik obra berrien erosketari lehentasuna ematea aurpegiratu zion museoari. 

Louvre museoa Parisen. Artxiboko argazkia: Agentziak

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Laurence Des Cars Louvre museoko presidenteak artelan berriak erosteko bere erabakia defendatu du, Frantziako Kontu Auzitegiak obra berrien erosketa segurtasunaren aurretik lehenestea kritikatu eta biharamunean.  

"Uste dut oker dabilela hain zorrotza izanda", adierazi du Des Carsek, Franceinfo irratian egin dioten elkarrizketan, Kontu Auzitegiak ostegun honetan txostena aurkeztu ondoren egindako lehen adierazpenetan.

Des Carsen arabera, frantziarrak beren ondarea aberastearekin "oso konprometituta" daudelako aplikatu ditu "lehentasun horiek". 

Louvreko presidenteak gogora ekarri du munduko museorik bisitatuena denaren estatutuetan jasota dagoela sarreren bitartez bildutako diruaren % 20 artelan berriak erostera bideratu behar dela. 

Segurtasunari dagokionez eta urriaren 19ko lapurretaz galdetuta, 2022tik segurtasun plan zuzentzaile bat lantzen aritu dela adierazi du. 

"Plan hori gaur sartuko da indarrean, eta bertan argi eta garbi aipatzen da lapurreten auzia", gehitu du. 

