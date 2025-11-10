CUMBRE DEL CLIMA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Lula abre oficialmente la COP30 denunciando la ausencia de "los hombres que hacen la guerra"

La ONU afirma que la inacción climática traerá estancamiento económico e inflación y pide resultados "claros" sobre combustibles, financiación y adaptación. La cumbre se alargará hasta el 21 de noviembre.

lula-cop30
Lula en la apertura de la COP30. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: "Gerra egiten duten gizonak falta" direla nabarmenduz ireki du Lulak ofizialki COP30a
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha condenado este lunes, en la apertura oficial de la trigésima cumbre climática de la ONU, en la ciudad de Belém, la ausencia de "los hombres que hacen la guerra" en la conferencia.

El líder progresista ha criticado de forma encendida el aumento del gasto en defensa, promovido por Estados Unidos y Europa, en vez de apostar definitivamente por apoyar a los países en desarrollo en su lucha por alcanzar sus metas climáticas.

"Si los hombres que hacen la guerra estuvieran en la COP30 sería mucho más barato colocar 1,3 billones de dólares anuales para acabar con el problema del clima, que 2,7 billones para hacer la guerra como hicieron el año pasado", ha señalado Lula, quien ha pedido ambición a los negociadores para mantener vivo el Acuerdo de París.

Además, y sin citar a nadie en concreto, ha llamado a imponer "una nueva derrota a los negacionistas" que desdeñan el calentamiento global, "siembran el odio, difunden el miedo y atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades".

EE.UU. no asiste a las negociaciones oficiales

EE.UU. es uno de los países más contaminantes del mundo, pero el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no ha enviado representantes a las negociaciones oficiales, aunque sí estará presente en la conferencia más importante sobre el clima, "aunque por fuera de las negociaciones

 La Administración de Trump, que niega el calentamiento global y desdeña el potencial de las energías renovables, tampoco estuvo la semana pasada en la cumbre de líderes de la COP30, celebrada en Belém el jueves y el viernes.

AME7613. BELÉM (BRASIL), 10/11/2025.- Personas asisten a la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático COP30 este lunes, en Belém (Brasil). Representantes de unos 170 países participan en la COP30, que se extenderá hasta el próximo 21 de noviembre y que discutirá los esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C. EFE/ Antonio Lacerda

La ONU afirma que la inacción climática traerá estancamiento económico e inflación

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, ha alertado de que "quienes se queden al margen de la acción climática enfrentarán estancamiento e inflación".

"Cada acción para fomentar la resiliencia ayuda a salvar vidas, fortalecer las comunidades y proteger las cadenas de suministro globales de las que depende toda economía", ha afirmado Stiell en la primera sesión plenaria de la conferencia.

Además, ha pedido resultados "sólidos y claros" sobre combustibles fósiles, financiación y adaptación.

El secretario ha instado a los países signatarios de la Convención a concretar lo ya pactado sobre los asuntos climáticos que tradicionalmente han generado mayores divisiones. En este sentido, ha recordado que en la COP28 de Dubái se acordó una transición para abandonar los combustibles fósiles y que "ahora es el momento" de crear un consenso sobre "cómo hacerlo de forma justa y ordenada".

También ha exigido "poner en marcha la hoja de ruta" para pasar de los 300 000 millones de dólares anuales comprometidos para los países más vulnerables al calentamiento global hasta los 1,3 billones para 2035, "con los países desarrollados a la cabeza".

Igualmente, llamó a ponerse de acuerdo sobre los indicadores en materia de adaptación, otro de los puntos clave de esta COP30.

AME7616. BELÉM (BRASIL), 10/11/2025.- El secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, habla en la COP30 este lunes, en Belém (Brasil). "Es esencial obtener resultados sólidos y claros en todas estas cuestiones", afirmó Stiell en la apertura oficial de la trigésima cumbre climática de la ONU. EFE/ Antonio Lacerda

El secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell. Foto: EFE

Stiell ha realizado también una defensa enfática de la cooperación internacional y el multilateralismo, advirtiendo de que “los desastres climáticos reducen el PIB en dos dígitos”. “Vacilar mientras las megasequías arruinan las cosechas nacionales y disparan los precios de los alimentos no tiene ningún sentido, ni económica, ni políticamente", ha dicho.

Y ha añadido: "Discutir mientras se extiende la hambruna a medida que los conflictos se propagan, obligando a millones de personas a huir de sus países, nunca se olvidará. Que los desastres climáticos diezmen la vida de millones de personas, cuando ya tenemos las soluciones, esto nunca, jamás, será perdonado".

La COP30 reúne a delegaciones de unos 170 países y se extenderá hasta el próximo día 21, con la posibilidad de alargarse unos pocos días más si no se llega a un acuerdo final. 

Líderes europeos defienden el multilateralismo en COP30: "El impacto de nuestras decisiones se sentirá en todo el mundo"
La COP30 empieza en Brasil con muchos deberes y la misión de frenar la ola de negacionismo
Líderes europeos defienden el multilateralismo en COP30: "El impacto de nuestras decisiones se sentirá en todo el mundo"
Onu Organización Naciones Unidas Titulares de Hoy Brasil Internacional Cumbre del clima de la ONU

Te puede interesar

WASHINGTON (United States of America), 07/11/2025.- United States President Donald J Trump speaks during a bilateral lunch with Prime Minister of Hungary Viktor Orban in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2025. (Hungría, Estados Unidos) EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

¿Por qué Estados Unidos lleva 40 días con el Gobierno cerrado? claves de un bloqueo histórico

El cierre del Gobierno federal en Estados Unidos ha alcanzado un récord histórico de 40 días, dejando sin sueldo a cientos de miles de empleados públicos y provocando la suspensión de servicios básicos, el impago de ayudas sociales y el colapso del tráfico aéreo. El bloqueo político entre republicanos y demócratas por la financiación del programa sanitario ‘Obamacare’ mantiene paralizado al país sin un acuerdo a la vista.
November 9, 2025, London, England, United Kingdom: General view of Broadcasting House, the BBC headquarters in central London, as the broadcaster faces accusations of bias and prepares to apologise for the way it edited the Trump speech before the Capitol riots on 6 January 2021 in a BBC Panorama documentary. Europa Press/Contacto/Vuk Valcic 09/11/2025
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Dimite el director general de la BBC tras una polémica por un documental sobre Trump

La presión sobre la cadena pública, que ya estaba en el punto de mira de los conservadores, aumentó después de que el periódico 'The Daily Telegraph' publicara el martes unos documentos internos que indicaban que el documental Panorama' pudo engañar a la audiencia al editar de manera sesgada un discurso de Trump, de modo que parecía que alentaba directamente el asalto al Capitolio en Estados Unidos.

Cargar más
Publicidad
X