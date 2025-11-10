Lula abre oficialmente la COP30 denunciando la ausencia de "los hombres que hacen la guerra"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha condenado este lunes, en la apertura oficial de la trigésima cumbre climática de la ONU, en la ciudad de Belém, la ausencia de "los hombres que hacen la guerra" en la conferencia.

El líder progresista ha criticado de forma encendida el aumento del gasto en defensa, promovido por Estados Unidos y Europa, en vez de apostar definitivamente por apoyar a los países en desarrollo en su lucha por alcanzar sus metas climáticas.

"Si los hombres que hacen la guerra estuvieran en la COP30 sería mucho más barato colocar 1,3 billones de dólares anuales para acabar con el problema del clima, que 2,7 billones para hacer la guerra como hicieron el año pasado", ha señalado Lula, quien ha pedido ambición a los negociadores para mantener vivo el Acuerdo de París.

Además, y sin citar a nadie en concreto, ha llamado a imponer "una nueva derrota a los negacionistas" que desdeñan el calentamiento global, "siembran el odio, difunden el miedo y atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades".

EE.UU. no asiste a las negociaciones oficiales

EE.UU. es uno de los países más contaminantes del mundo, pero el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no ha enviado representantes a las negociaciones oficiales, aunque sí estará presente en la conferencia más importante sobre el clima, "aunque por fuera de las negociaciones

La Administración de Trump, que niega el calentamiento global y desdeña el potencial de las energías renovables, tampoco estuvo la semana pasada en la cumbre de líderes de la COP30, celebrada en Belém el jueves y el viernes.