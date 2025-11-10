Lula abre oficialmente la COP30 denunciando la ausencia de "los hombres que hacen la guerra"
La ONU afirma que la inacción climática traerá estancamiento económico e inflación y pide resultados "claros" sobre combustibles, financiación y adaptación. La cumbre se alargará hasta el 21 de noviembre.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha condenado este lunes, en la apertura oficial de la trigésima cumbre climática de la ONU, en la ciudad de Belém, la ausencia de "los hombres que hacen la guerra" en la conferencia.
El líder progresista ha criticado de forma encendida el aumento del gasto en defensa, promovido por Estados Unidos y Europa, en vez de apostar definitivamente por apoyar a los países en desarrollo en su lucha por alcanzar sus metas climáticas.
"Si los hombres que hacen la guerra estuvieran en la COP30 sería mucho más barato colocar 1,3 billones de dólares anuales para acabar con el problema del clima, que 2,7 billones para hacer la guerra como hicieron el año pasado", ha señalado Lula, quien ha pedido ambición a los negociadores para mantener vivo el Acuerdo de París.
Además, y sin citar a nadie en concreto, ha llamado a imponer "una nueva derrota a los negacionistas" que desdeñan el calentamiento global, "siembran el odio, difunden el miedo y atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades".
EE.UU. no asiste a las negociaciones oficiales
EE.UU. es uno de los países más contaminantes del mundo, pero el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no ha enviado representantes a las negociaciones oficiales, aunque sí estará presente en la conferencia más importante sobre el clima, "aunque por fuera de las negociaciones
La Administración de Trump, que niega el calentamiento global y desdeña el potencial de las energías renovables, tampoco estuvo la semana pasada en la cumbre de líderes de la COP30, celebrada en Belém el jueves y el viernes.
La ONU afirma que la inacción climática traerá estancamiento económico e inflación
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, ha alertado de que "quienes se queden al margen de la acción climática enfrentarán estancamiento e inflación".
"Cada acción para fomentar la resiliencia ayuda a salvar vidas, fortalecer las comunidades y proteger las cadenas de suministro globales de las que depende toda economía", ha afirmado Stiell en la primera sesión plenaria de la conferencia.
Además, ha pedido resultados "sólidos y claros" sobre combustibles fósiles, financiación y adaptación.
El secretario ha instado a los países signatarios de la Convención a concretar lo ya pactado sobre los asuntos climáticos que tradicionalmente han generado mayores divisiones. En este sentido, ha recordado que en la COP28 de Dubái se acordó una transición para abandonar los combustibles fósiles y que "ahora es el momento" de crear un consenso sobre "cómo hacerlo de forma justa y ordenada".
También ha exigido "poner en marcha la hoja de ruta" para pasar de los 300 000 millones de dólares anuales comprometidos para los países más vulnerables al calentamiento global hasta los 1,3 billones para 2035, "con los países desarrollados a la cabeza".
Igualmente, llamó a ponerse de acuerdo sobre los indicadores en materia de adaptación, otro de los puntos clave de esta COP30.
Stiell ha realizado también una defensa enfática de la cooperación internacional y el multilateralismo, advirtiendo de que “los desastres climáticos reducen el PIB en dos dígitos”. “Vacilar mientras las megasequías arruinan las cosechas nacionales y disparan los precios de los alimentos no tiene ningún sentido, ni económica, ni políticamente", ha dicho.
Y ha añadido: "Discutir mientras se extiende la hambruna a medida que los conflictos se propagan, obligando a millones de personas a huir de sus países, nunca se olvidará. Que los desastres climáticos diezmen la vida de millones de personas, cuando ya tenemos las soluciones, esto nunca, jamás, será perdonado".
La COP30 reúne a delegaciones de unos 170 países y se extenderá hasta el próximo día 21, con la posibilidad de alargarse unos pocos días más si no se llega a un acuerdo final.
