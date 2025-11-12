Desastres naturales
El tifón Fung-wong deja a su paso por Filipinas al menos 27 muertos y 3,6 millones de personas afectadas

Mountain Province (Philippines), 11/11/2025.- A handout photo made available by the Mountain Province Disaster Risk Reduction and Management Office (Mountain Province-DRRMO) shows residents and emergency response units conducting clearing operations in areas muddied due to effects of typhoon Fung-Wong, in the Mountain Province, northern Philippines 11 November 2025. According to the Philippine government’s Office of Civil Defense, the reported death toll from Typhoon Fung-Wong has reached 18, while 28 people have been reported injured. (Filipinas) EFE/EPA/MOUNTAIN PROVINCE-DRRMO HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Tareas de limpieza tras el tifón Fung-wong. EFE.
Euskaraz irakurri: Fung-wong tifoiak 27 hildako eta 3,6 milioi pertsona utzi ditu Filipinetan
author image

EITB

Última actualización

Los daños son muy cuantiosos, hay miles de casas destruidas o con daños, 170 000 familias se encuentran refugiadas en centros de evacuación, y la comunicación resulta muy dificil, ya que 37 puentes han caído y al menos 12 carreteras nacionales se han inundado. 

Desastres naturales Filipinas Internacional

18:00 - 20:00
