Hondamendi naturalak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Fung-wong tifoiak 27 hildako utzi ditu Filipinetan eta 3,6 milioi pertsonari eragin dizkio kalteak

Mountain Province (Philippines), 11/11/2025.- A handout photo made available by the Mountain Province Disaster Risk Reduction and Management Office (Mountain Province-DRRMO) shows residents and emergency response units conducting clearing operations in areas muddied due to effects of typhoon Fung-Wong, in the Mountain Province, northern Philippines 11 November 2025. According to the Philippine government’s Office of Civil Defense, the reported death toll from Typhoon Fung-Wong has reached 18, while 28 people have been reported injured. (Filipinas) EFE/EPA/MOUNTAIN PROVINCE-DRRMO HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
18:00 - 20:00
Fung-wong tifoiaren osteko garbiketa-lanak. EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Galerak oso handiak dira, milaka etxe suntsituta edo kaltetuta daude, 170.000 familia ebakuazio-zentroetan daude babes hartuta, eta komunikazioa oso zaila da, 37 zubi erori baitira, eta gutxienez 12 errepide nazional urak hartu ditu. 

Hondamendi naturalak Filipinak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Protestak COP30ean Brasilen
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Manifestari talde bat Brasilgo COP30ean sartu da, milamilioidunenei zerga gehiago jarri diezaietela eskatzeko

Belemen, manifestariek Nazio Batuen Erakundeak kudeatzen duen COP30eko gune urdinean sartzea lortu dute. Amazoniako petrolio-ustiategien aurka protesta egin dute eta milamilioidunenek ingurumen-zergak handiagoak ordaindu ditzatela eskatu dute. Lula presidentearen aurkako mezuak ere zabaldu dituzte, Amazoniaren egoera ofizialki onartzen dena baino okerragoa dela salatuz.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X