Estados Unidos reabre su gobierno 43 días después y pone fin al cierre más largo de su historia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado la ley que pone fin al cierre de Gobierno, después de que el Congreso aprobara el miércoles un presupuesto provisional que durará hasta el 30 de enero, fecha para la cual el Legislativo deberá aprobar partidas para todo el ejercicio si quiere evitar una nueva suspensión administrativa parcial.
Trump firma la ley para reabrir el Gobierno federal. Foto: EFE
El Gobierno Federal de EE.UU. reabre finalmente tras 43 días de cierre, el más largo de su historia, después de que el Congreso aprobara el miércoles un presupuesto provisional que durará hasta el 30 de enero, fecha para la cual el Legislativo deberá aprobar partidas para todo el ejercicio si quiere evitar una nueva suspensión administrativa parcial.

El paquete de continuación presupuestaria, firmado poco antes de las 22:30 hora local (04:30 horas en Euskal Herria) por el presidente Donald Trump, garantiza la financiación provisional para las agencias del Gobierno hasta la fecha indicada, otorgando al Congreso más tiempo para negociar asignaciones a largo plazo, pero también crea mecanismos para evitar situaciones como las vividas durante este cierre.

El Senado aprobó la partida presupuestaria el pasado lunes gracias a ocho demócratas que se saltaron a la disciplina de voto y selló este miércoles la Cámara de Representantes. En la ceremonia de firma desde el Despacho Oval, Trump ha agradecido a esos senadores demócratas que votaron con los republicanos por su cambio de parecer y ha asegurado que no permitirán otra "extorsión" con las negociaciones presupuestarias, que en su opinión no deberían ser tan complicadas de resolver con la mayoría republicana del Congreso.

El magnate republicano se ha referido a las últimas seis semanas como "el cierre demócrata" y ha acusado a la oposición de haber "infligido un daño masivo" al país, citando, entre otros argumentos, "20.000 vuelos cancelados o retrasados", ante la carencia de controladores aéreos. Además, ha lamentado que los demócratas "han privado a más de un millón de trabajadores gubernamentales de sus salarios y han cortado las ayudas alimentarias de millones y millones de estadounidenses necesitados". 

