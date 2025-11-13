AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

AEBko administrazioa ireki dute: 43 egun iraun duen eta inoizko luzeena izan den itxialdiari amaiera eman diote

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bart sinatu du administrazioaren itxierari amaiera eman dion legea. Urtarrilaren 30era arteko aurrekontua onartu dute, eta Ordezkarien Ganberak 2026rako partidak osorik onartu beharko ditu, berriro itxialdirik egon ez dadin.

trump firma fin cierre administracion efe

Trumpek gobernua itxierari amaiera eman dion legea sinatu duen unea. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bart amaitu da 43 egun iraun dituen administrazioaren inoizko itxierarik luzeena Ameriketako Estatu Batuetan, Donald Trump presidenteak irekiera ahalbidetuko duen legea sinatu ondoren. Urtarrilaren 30era arteko aurrekontua da onartu dutena, eta ordurako Ordezkarien Ganberak datorren urte osorako partidak onartu beharko ditu beste itxiera bat saihestu ahal izateko. 

Trumpek goizaldeko 04:30ean (22:30ak Washington hirian) sinatutako legeak ahalbidetuko du, besteak beste, funts faltagatik etenda egon diren gobernuaren hainbat zerbitzu martxan jartzea. Horrez gain, itxierak iraun duen bitartean bizitako hainbat egoera saihesteko mekanismoak jasotzen ditu. 

Pasa den astelehenean gobernu federala berriz irekitzeko akordioa lortu zuten Senatuan, zortzi senatari demokratak boto diziplina hautsi eta errepublikanoekin bat egin ostean. Horren ondotik, Ordezkarien Ganberak oniritzia eman dio asteazken honetan, pasa den goizaldean Trumpek sinatu aurretik.

Sinatu berritan, presidente estatubatuarrak gogor egin du demokraten aurka eta "estortsioa" leporatu die. Hala ere, eskerrak eman dizkie aipaturiko zortzi demokrata horiei gobernuaren behin-behineko irekiera ahalbidetzeagatik. 

Itxierak eragindako kalteak zerrendatu ditu Trumpek: 20.000 hegaldi inguru bertan behera edo atzeratuta, gobernuaren milioi bat langile inguru soldatarik gabe eta elikadura behar gehien dituzten milioika pertsonaren diru laguntzak etenda

