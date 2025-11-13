AEBko administrazioa ireki dute: 43 egun iraun duen eta inoizko luzeena izan den itxialdiari amaiera eman diote
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bart sinatu du administrazioaren itxierari amaiera eman dion legea. Urtarrilaren 30era arteko aurrekontua onartu dute, eta Ordezkarien Ganberak 2026rako partidak osorik onartu beharko ditu, berriro itxialdirik egon ez dadin.
Bart amaitu da 43 egun iraun dituen administrazioaren inoizko itxierarik luzeena Ameriketako Estatu Batuetan, Donald Trump presidenteak irekiera ahalbidetuko duen legea sinatu ondoren. Urtarrilaren 30era arteko aurrekontua da onartu dutena, eta ordurako Ordezkarien Ganberak datorren urte osorako partidak onartu beharko ditu beste itxiera bat saihestu ahal izateko.
Trumpek goizaldeko 04:30ean (22:30ak Washington hirian) sinatutako legeak ahalbidetuko du, besteak beste, funts faltagatik etenda egon diren gobernuaren hainbat zerbitzu martxan jartzea. Horrez gain, itxierak iraun duen bitartean bizitako hainbat egoera saihesteko mekanismoak jasotzen ditu.
Pasa den astelehenean gobernu federala berriz irekitzeko akordioa lortu zuten Senatuan, zortzi senatari demokratak boto diziplina hautsi eta errepublikanoekin bat egin ostean. Horren ondotik, Ordezkarien Ganberak oniritzia eman dio asteazken honetan, pasa den goizaldean Trumpek sinatu aurretik.
Sinatu berritan, presidente estatubatuarrak gogor egin du demokraten aurka eta "estortsioa" leporatu die. Hala ere, eskerrak eman dizkie aipaturiko zortzi demokrata horiei gobernuaren behin-behineko irekiera ahalbidetzeagatik.
Itxierak eragindako kalteak zerrendatu ditu Trumpek: 20.000 hegaldi inguru bertan behera edo atzeratuta, gobernuaren milioi bat langile inguru soldatarik gabe eta elikadura behar gehien dituzten milioika pertsonaren diru laguntzak etenda.
Albiste izango dira: 10 urte Bataclan aretoko atentatuetatik, gutxieneko soldata propioa Eusko Legebiltzarrean eta Korrikaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
David Bataclanen bahituta eduki zuten: “Minutu oro oroitzen dut gertatutakoa, tenperatura, usainak, armak…”
Eraso jihadista batean, 132 pertsona hil ziren Parisen, 2015eko azaroaren 13an; gehienak, Bataclan aretoan. 10. urteurrena da, eta biziraun zuen David Fritz elkarrizketatu du EITBk. 10 lagunekin batera bahitu zuten, bi ordu eta erdiz. Haren aurrean jendea hil zuten. Bizipen hark traumak utzi dizkio, eta memorian iltzatuta ditu ikusitakoen irudiak. Terapia gisa, bi liburu idatzi ditu ordutik.
Macronen pentsioen erreforma bertan behera utzi du Frantziako Asanblea Nazionalak
2023an onartutako erreformak polemika piztu zuen hasieratik eta herrialdeak bizi izan duen krisi politikoaren arrazoi nagusiena izan da. Alderdi Sozialistak erreforma bertan behera uztea baldintza gisa jarri zuen Sebastien Lecornuren gobernua erortzen ez uzteko.
Krisia BBCn: Zer gertatu da eta zein dira hurrengo pausoak?
Tim Davie Erresuma Batuko irrati-telebista publikoaren zuzendari nagusiak eta Deborah Turness albistegien zuzendariak dimisioa eman dute, Trumpen hitzaldi baten manipulatutako bertsioa emititzeagatik.
Fung-wong tifoiak 27 hildako utzi ditu Filipinetan eta 3,6 milioi pertsonari eragin dizkio kalteak
Galerak oso handiak dira, milaka etxe suntsituta edo kaltetuta daude, 170.000 familia ebakuazio-zentroetan daude babes hartuta, eta komunikazioa oso zaila da, 37 zubi erori baitira, eta gutxienez 12 errepide nazional urak hartu ditu.
Manifestari talde bat Brasilgo COP30ean sartu da, milamilioidunenei zerga gehiago jarri diezaietela eskatzeko
Belemen, manifestariek Nazio Batuen Erakundeak kudeatzen duen COP30eko gune urdinean sartzea lortu dute. Amazoniako petrolio-ustiategien aurka protesta egin dute eta milamilioidunenek ingurumen-zergak handiagoak ordaindu ditzatela eskatu dute. Lula presidentearen aurkako mezuak ere zabaldu dituzte, Amazoniaren egoera ofizialki onartzen dena baino okerragoa dela salatuz.
Sarajevoko setioan zibilei tiro egitearen truke ordaindu omen zuten italiarrak ikertzen ari da Milango Fiskaltza
Alessandro Gobbis fiskalak ikerketa bat ireki du eskuin muturrarekin lotura duten italiar batzuei buruz. Sarajevoko setioan (1992-1996) frankotiratzaile gisa jarduteko 100.000 euro ordaintzea egozten diete.
Atentatu suizida batek gutxienez hamabi pertsona hil ditu Pakistango hiriburuko auzitegi batetik gertu
Pakistango atentatua eta astelehenean izandako Indiako leherketa ikertzeko eskatu du NBEko idazkari nagusiak.
Belgikak 2.000 euroko soldata eskaini die urtebeteko soldaduska egin nahi duten 17 urteko boluntarioei
Borondatezko soldaduska 2026ko irailean hasiko da, eta Belgikako Gobernuak 149.000 gutun baino gehiago bidali dizkie herrialdeko 17 urteko gizon eta emakume guztiei.