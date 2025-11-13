Será noticia: 10 años del atentado en Bataclán, el SMI llega al Parlamento vasco y presentación de Korrika

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 13 de noviembre de 2025:

- 10 años del atentado en Bataclán: Francia conmemora el décimo aniversario de los atentados perpetrados el 13 de noviembre de 2015 en París, una serie de ataques coordinados por parte de integrantes del Estado Islámico en varios puntos de la ciudad que dejaron al menos 130 muertos y más de 400 heridos, los peores perpetrados en el territorio del país europeo en su historia. EITB ha entrevistado a David Fritz, uno de los supervivientes.

- El SMI llega al Parlamento vasco: La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la creación de un salario mínimo vasco llega al Parlamento Vasco, sin los apoyos suficientes para prosperar. El debate comenzará a las 09:30 horas pero todo apunta a que la propuesta quedará bloqueada, ya que PNV y PSE han adelantado su rechazo a la tramitación.

- Presentación de Korrika: Presentación de la 24 edición de la Korrika, a las 11:45 horas, en Izaskun Arrue Kulturgunea de Vitoria-Gasteiz. En la presentación darán a conocer las fechas en las que se celebrará la carrera a favor del euskera, organizada por AEK, que recorrerá toda Euskal Herria en 2026.