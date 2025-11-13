PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: 10 años del atentado en Bataclán, el SMI llega al Parlamento vasco y presentación de Korrika

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
FRANÇOIS HOLLANDE ETA ANNE HIDALGO BATACLAN OMENALDIA PARISEN EFE
Sala Bataclán. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: 10 urte Bataclan aretoko atentatuetatik, gutxieneko soldata propioa Eusko Legebiltzarrean eta Korrikaren aurkezpena
EITB

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 13 de noviembre de 2025:

10 años del atentado en Bataclán: Francia conmemora el décimo aniversario de los atentados perpetrados el 13 de noviembre de 2015 en París, una serie de ataques coordinados por parte de integrantes del Estado Islámico en varios puntos de la ciudad que dejaron al menos 130 muertos y más de 400 heridos, los peores perpetrados en el territorio del país europeo en su historia. EITB ha entrevistado a David Fritz, uno de los supervivientes

- El SMI llega al Parlamento vasco: La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la creación de un salario mínimo vasco llega al Parlamento Vasco, sin los apoyos suficientes para prosperar. El debate comenzará a las 09:30 horas pero todo apunta a que la propuesta quedará bloqueada, ya que PNV y PSE han adelantado su rechazo a la tramitación.

Presentación de Korrika: Presentación de la 24 edición de la Korrika, a las 11:45 horas, en Izaskun Arrue Kulturgunea de Vitoria-Gasteiz. En la presentación darán a conocer las fechas en las que se celebrará la carrera a favor del euskera, organizada por AEK, que recorrerá toda Euskal Herria en 2026. 

Superviviente del atentado en Bataclán: "Puedo contar cada minuto de lo que pasó; recuerdo la temperatura, los olores..."

El 13 de noviembre de 2015, un ataque yihadista terminó con la vida de 132 personas en París, la mayoría en la sala Bataclán. En el décimo aniversario de la tragedia, EITB ha entrevistado a David Fritz, uno de los supervivientes. Estuvo retenido junto a otras 10 personas en un pasillo de la sala de fiestas hasta que entró la Policía. Vió cómo mataban a más de una persona. Aquella vivencia le generó un trauma y durante este tiempo ha escrito dos libros que le han servido como terapia. 

Un grupo de manifestantes irrumpe en la COP30 de Brasil pidiendo impuestos para los milmillonarios

En Belem, los manifestantes han logrado entrar en la zona azul de la COP30, gestionada por Naciones Unidas. Protestaban contra las explotaciones petroleras en el Amazonas y exigían impuestos medioambientales para los millonarios. También han lanzado mensajes contra el presidente Lula, denunciando que la situación de la Amazonía es peor de lo que se reconoce oficialmente.         
