Albiste izango dira: 10 urte Bataclan aretoko atentatuetatik, gutxieneko soldata propioa Eusko Legebiltzarrean eta Korrikaren aurkezpena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

FRANÇOIS HOLLANDE ETA ANNE HIDALGO BATACLAN OMENALDIA PARISEN EFE

Bataclan aretoa. Artxiboko argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 13an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

10 urte Parisko atentatuetatik: 10 urte dira gaur Parisko atentatuetatik. Estatu Islamikoak 130 hil eta 400 baino gehiago hil zituen Parisko hainbat tokitan, tartean Bataclan aretoan, egindako erasoetan. Gaur goizean zehar omenaldiak egingo dira erasoak izan ziren tokietan, eta arratsaldean biktimei eskainitako Azaroaren 13a izeneko lorategia inauguratuko dute Paris erdialdean. Bataclanetik bizirik irten zen David Fritz elkarrizketatu du EITBk

- Gutxieneko soldata propioa Eusko Legebiltzarrean: Gutxieneko soldata propioari buruzko herri ekimen legegilea Eusko Legebiltzarrera iritsiko da, aurrera egiteko babes nahikorik gabe. Saioa 09:30ean hasiko da, baina badirudi proposamena blokeatuta geratuko dela, EAJk eta PSEk tramitazioaren aurka daudela aurreratu baitute.

Korrikaren aurkezpena: Korrikaren 24. edizioa aurkeztuko dute, 11:45etik aurrera, Gasteizko Izaskun Arrue Kulturgunean. Besteak beste, 2026ko Korrika zein egunetan egingo den iragarriko dute. Ohi bezala, AEK-k antolatutako euskararen aldeko lasterketak Euskal Herria zeharkatuko du. 

Xabier Ormazabal entrevista a david fritz victima atentado Bataclan
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

David Bataclanen bahituta eduki zuten: “Minutu oro oroitzen dut gertatutakoa, tenperatura, usainak, armak…”

Eraso jihadista batean, 132 pertsona hil ziren Parisen, 2015eko azaroaren 13an; gehienak, Bataclan aretoan. 10. urteurrena da, eta biziraun zuen David Fritz elkarrizketatu du EITBk. 10 lagunekin batera bahitu zuten, bi ordu eta erdiz. Haren aurrean jendea hil zuten. Bizipen hark traumak utzi dizkio, eta memorian iltzatuta ditu ikusitakoen irudiak. Terapia gisa, bi liburu idatzi ditu ordutik. 

Protestak COP30ean Brasilen
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Manifestari talde bat Brasilgo COP30ean sartu da, milamilioidunenei zerga gehiago jarri diezaietela eskatzeko

Belemen, manifestariek Nazio Batuen Erakundeak kudeatzen duen COP30eko gune urdinean sartzea lortu dute. Amazoniako petrolio-ustiategien aurka protesta egin dute eta milamilioidunenek ingurumen-zergak handiagoak ordaindu ditzatela eskatu dute. Lula presidentearen aurkako mezuak ere zabaldu dituzte, Amazoniaren egoera ofizialki onartzen dena baino okerragoa dela salatuz.

