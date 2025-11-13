10. URTEURRENA
David Bataclanen bahituta eduki zuten: “Minutuero gertatu zena oroitzen dut, temperatura, usainak, armak…”

David Fritz bi ordu eta erdiz egon zen bahituta Bataclan aretoan. Argazkia: EITB

EITB

Eraso jihadista baten ondorioz, 132 pertsona hil ziren Parisen 2015eko azaroaren 13an, gehienak Bataclan aretoan. 10. urteurrenaren harira, handik bizirik irten zen David Fritz elkarrizketatu du EITBk. Beste 10 lagunekin batera bahituta izan zuten bi ordu eta erdiz. Bere aurrean jendea nola hil zuten ikusi zuen. Bizipen hark traumak eta memoria fotografikoa utzi dizkio. Terapia gisa bi liburu idatzi ditu ordutik. 

