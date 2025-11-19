El Senado de Estados Unidos ha aprobado este martes un proyecto de ley que obliga a publicar los documentos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, y lo ha enviado al presidente, Donald Trump, para su ratificación. Trump recibirá el texto este miércoles.



La Cámara de Representantes aprobó el martes el proyecto con 427 votos a favor y solo uno en contra, permitiendo a los demócratas del senado solicitar pasar la ley bajo un proceso abreviado que evitó una nueva votación, obteniendo el apoyo repúblicano.

Trump, que en un principio se opuso a la publicación de los documentos, cambió recientemente de opinión ante la presión de su propio partido y anunció que firmaría la ley si la aprobaba el Congreso.



Minutos antes de la decisión del Senado, Trump declaró en la red Truth Social que le daba igual cuándo la Cámara Alta iba a aprobar la ley y que lo que realmente le importa es que los republicanos no olviden "todas las victorias" que su Gobierno ha conseguido.



La aprobación de la ley llega una semana después de que los demócratas de la Cámara Baja publicaran una serie de 20 000 correos electrónicos donde Epstein hacía mención directa de Trump asegurando que tenía conocimiento de sus crímenes y que además había pasado "horas" con una de las víctimas.