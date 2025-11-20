COP30
Un incendio obliga a desalojar un pabellón de la COP30

18:00 - 20:00
Incencio en un pabellón de la COP30
Euskaraz irakurri: Sute baten ondorioz, COP30eko pabiloi bat hustu behar izan dute
Agencias | EITB

Última actualización

El fuego se ha iniciado cerca de las oficinas de las delegaciones de los países que están participando estos días en la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil). Las autoridades han desalojado y acordonado la Zona Azul, el pabellón en el que tienen lugar las negociaciones diplomáticas. Las autoridades afirman que no se han registrado heridos.

