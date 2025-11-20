COP30
COP30eko pabiloi bat hustu dute sute baten ondorioz

18:00 - 20:00

Sutea COP30en

Agentziak | EITB

Belemgo (Brasil) Klimaren Goi-bileran (COP30) parte hartzen ari diren herrialdeetako ordezkaritzen bulegoetatik gertu piztu da sua. Agintariek Eremu Urdina deiturikoa hustu eta hesitu dute, negoziazio diplomatikoak egiten ari diren pabiloia, baina ez dela zauriturik izan argitu dute.

Ingurumena Brasil Munduko albisteak

