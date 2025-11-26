Memoria y reparación: los gestos de disculpa de varios Estados por crímenes del pasado
Alemania, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos y otros Estados han emitido disculpas por genocidios, abusos coloniales y violaciones de derechos humanos, subrayando la importancia de la memoria y la reparación simbólica.
Estos gestos subrayan la creciente importancia de la memoria y la reparación simbólica, aunque muchas de las comunidades afectadas reclaman también medidas efectivas o compensaciones más allá de las disculpas formales.
A continuación, detallamos algunos de los casos más destacados:
Alemania
Pidió perdón por el genocidio contra los pueblos Herero y Nama en Namibia (1904-1908).
Reconocimiento de abusos coloniales en Tanzania durante la época de África Oriental Alemana.
Compromiso con un fondo de desarrollo de 1.100 millones de euros en Namibia.
Países Bajos
Pidió perdón por la masacre de Rawagede en Indonesia durante su dominio colonial.
Reconocimiento de otras violencias cometidas en Indonesia entre 1945 y 1949.
Bélgica
Expresó “el más profundo pesar” por los abusos cometidos en el Congo durante la época colonial.
Estados Unidos
Pidió perdón por experimentos médicos realizados a comunidades afroamericanas, como el caso de Tuskegee.
Reconocimiento de ataques y discriminación sistemática contra pueblos indígenas.
Pidió disculpas por los experimentos médicos en Guatemala en la década de 1940, en los que científicos estadounidenses infectaron deliberadamente con gonorrea y sífilis a casi 700 personas, incluidos presos y enfermos mentales, sin su consentimiento.
Australia
Pidió perdón a los pueblos indígenas por las políticas de separación forzada de niños de sus familias (“Stolen Generations”).
Canadá
Pidió perdón a los pueblos indígenas por los sistemas de escuelas residenciales que separaban a niños de sus familias.
España
El Gobierno español aprobó en 2022 una Declaración Institucional de reconocimiento a las víctimas del bombardeo de Gernika, al cumplirse el 85º aniversario de la masacre. No se pidió perdón.
