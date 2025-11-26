MEMORIA HISTÓRICA
Memoria y reparación: los gestos de disculpa de varios Estados por crímenes del pasado

Varios Estados han reconocido oficialmente genocidios, abusos coloniales y violaciones de derechos humanos en un gesto de memoria histórica. Entre ellos, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Estados Unidos han emitido disculpas por hechos que, como en el caso de Gernika, marcaron profundamente a pueblos y comunidades.
AME1287. BELÉM (BRASIL), 21/11/2025.- Indígenas se manifiestan este viernes, en la Zona Azul de la COP30 en Belém (Brasil). Indígenas de diversas etnias y nacionalidades se manifestaron para exigir la demarcación de tierras, el castigo por los crímenes contra los pueblos originarios y el respeto a sus derechos. EFE/Fraga Alves
Indigenas se manifiestan por el respeto a sus derechos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Memoria eta erreparazioa: iraganeko krimenengatik hainbat estatuk egindako barkamen keinuak
author image

EITB

Última actualización

Estos gestos subrayan la creciente importancia de la memoria y la reparación simbólica, aunque muchas de las comunidades afectadas reclaman también medidas efectivas o compensaciones más allá de las disculpas formales.

A continuación, detallamos algunos de los casos más destacados:

Alemania

Pidió perdón por el genocidio contra los pueblos Herero y Nama en Namibia (1904-1908).

Reconocimiento de abusos coloniales en Tanzania durante la época de África Oriental Alemana.

Compromiso con un fondo de desarrollo de 1.100 millones de euros en Namibia.

Países Bajos

Pidió perdón por la masacre de Rawagede en Indonesia durante su dominio colonial.

Reconocimiento de otras violencias cometidas en Indonesia entre 1945 y 1949.

Bélgica

Expresó “el más profundo pesar” por los abusos cometidos en el Congo durante la época colonial.

Estados Unidos

Pidió perdón por experimentos médicos realizados a comunidades afroamericanas, como el caso de Tuskegee.

Reconocimiento de ataques y discriminación sistemática contra pueblos indígenas.

Pidió disculpas por los experimentos médicos en Guatemala en la década de 1940, en los que científicos estadounidenses infectaron deliberadamente con gonorrea y sífilis a casi 700 personas, incluidos presos y enfermos mentales, sin su consentimiento.

Australia

Pidió perdón a los pueblos indígenas por las políticas de separación forzada de niños de sus familias  (“Stolen Generations”).

Canadá

Pidió perdón a los pueblos indígenas por los sistemas de escuelas residenciales que separaban a niños de sus familias.

España

El Gobierno español aprobó en 2022 una Declaración Institucional de reconocimiento a las víctimas del bombardeo de Gernika, al cumplirse el 85º aniversario de la masacre. No se pidió perdón.

Brasil Alemania Holanda Bélgica Estados Unidos Australia Canadá Internacional

