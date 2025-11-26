Memoria y reparación: los gestos de disculpa de varios Estados por crímenes del pasado

Alemania, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos y otros Estados han emitido disculpas por genocidios, abusos coloniales y violaciones de derechos humanos, subrayando la importancia de la memoria y la reparación simbólica.

Estos gestos subrayan la creciente importancia de la memoria y la reparación simbólica, aunque muchas de las comunidades afectadas reclaman también medidas efectivas o compensaciones más allá de las disculpas formales.

A continuación, detallamos algunos de los casos más destacados: