Memoria eta erreparazioa: iraganeko krimenengatik hainbat Estatuk egindako barkamen keinuak

Hainbat Estatuk ofizialki onartu dituzte genozidioak, abusu kolonialak eta giza eskubideen urraketak, besteak beste, Alemaniak, Herbehereek, Belgikak eta Estatu Batuek barkamena eskatu dute. Gernikaren kasuan bezala,  komunitateak sakonki markatu zituzten gertaerak izan ziren. 

AME1287. BELÉM (BRASIL), 21/11/2025.- Indígenas se manifiestan este viernes, en la Zona Azul de la COP30 en Belém (Brasil). Indígenas de diversas etnias y nacionalidades se manifestaron para exigir la demarcación de tierras, el castigo por los crímenes contra los pueblos originarios y el respeto a sus derechos. EFE/Fraga Alves

Indigenak beren eskubideak errespetatzearen aldeko manifestazioan. Argazkia: EFE

Alemaniak, Herbehereek, Belgikak, Estatu Batuek eta beste estatu batzuek barkamena eskatu dute genozidioengatik, abusu kolonialengatik eta giza eskubideen urraketengatik, memoriaren eta erreparazio sinbolikoaren garrantzia azpimarratuz.

Keinu horiek oroimenak eta erreparazio sinbolikoak gero eta garrantzi handiagoa dute, nahiz eta komunitate askok barkamen formaletatik haratagoko neurri eraginkorrak edo konpentsazioak ere eskatzen dituzten.

Jarraian, kasu nabarmenetako batzuk azalduko ditugu:

Alemania

Barkamena eskatu zuen Namibiako Herero eta Nama herrien aurkako genozidioagatik (1904-1908).

Alemaniako Ekialdeko Afrikaren garaian Tanzanian izandako abusu kolonialak aitortzea.

Namibian 1.100 milioi euroko garapen-funtsarekin konpromisoa.

Herbehereak

Barkamena eskatu zuen Rawagede sarraskiagatik Indonesian, bere domeinu kolonialean.

Indonesian 1945 eta 1949 artean egindako beste indarkeria batzuen aitorpena.

Belgika

Kolonia garaian Kongon egindako gehiegikeriengatik "atsekabe handiena" adierazi zuen.

Ameriketako Estatu Batuak

Barkamena eskatu zuen afroamerikar komunitateei egindako esperimentu medikoengatik, Tuskegee kasu.

Herri indigenen aurkako erasoak eta diskriminazio sistematikoa aitortzea.

1940ko hamarkadan Guatemalan egindako esperimentu medikoengatik barkamena eskatu zuen, non zientzialari estatubatuarrek gonorrea eta sifiliarekin nahita infektatu zituzten ia 700 pertsona, presoak eta gaixo mentalak barne, haien baimenik gabe.

Australia

Barkamena eskatu zien herri indigenei haurrak beren familietatik bortxaz banatzeko politikengatik  ("Stolen Generations").

Kanada

Barkamena eskatu zien herri indigenei haurrak eta familiak banatzen zituzten egoitza-eskolen sistemengatik.

Espainia

Espainiako Gobernuak Gernikako bonbardaketaren biktimak aitortzeko Adierazpen Instituzionala onartu zuen 2022an, sarraskiaren 85. urteurrenean. Ez zen barkamenik eskatu.

