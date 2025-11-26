Incendio
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aumentan a 36 los muertos a causa de un incendio que afecta a varios rascacielos en Hong Kong

Incendio en Hong Kong
18:00 - 20:00
Incendio en Hong Kongo. Foto: Agencias.
Euskaraz irakurri: 36 dira jada Hong Kongo urbanizazio batean piztu den sutean hildakoak

Última actualización

El incendio de gran magnitud se ha declarado en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong. Las llamas se han propagado rápidamente por el andamiaje de bambú instalado en un bloque. El balance de muertos ha aumentado a 36, entre ellos un bombero, según han confirmado las autoridades. Otras 279 personas están desaparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.

Incendios Bomberos Asia Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X