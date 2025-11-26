Sutea
Gutxienez 36 hildako, Hong Kongo urbanizazio batean piztu den sutean

Sutea, Hong Kongen. Argazkia: Agentziak.

Sute handia piztu da Hong Kongeko iparraldeko Tai Po barrutiko urbanizazio batean. Sugarrak berehala hedatu dira bloke batean jarritako banbuzko aldamioaren erruz. Hildakoak 36 dira dagoeneako agintariek adierazi dutenez, tartean suhiltzaile bat. Beste 279 pertsona desagertuta daude eta 29 erietxetara eraman dituzte zaurituta, horietako zazpi egoera oso larrian.

