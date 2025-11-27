Putin afirma que “no hay un plan de paz, sino temas a tratar entre EE. UU. y Rusia”
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha presentado este jueves su propia propuesta para Ucrania, que consiste en negociar con Estados Unidos el reconocimiento de sus conquistas territoriales, en particular las anexionadas Crimea y el Donbás.
A pesar del que Trump presentara su propuesta como plan de paz y que EE.UU. esté negociando con Ucrania sus puntos, el presidente ruso mantiene que “no existe ningún plan de paz definitivo, sólo algunos temas que Moscú y Washington deben abordar en formato bilateral”, como durante la Guerra Fría, al margen de Kiev y de los países europeos.
El jefe del Kremlin ha subrayado que el reconocimiento jurídico internacional de la soberanía rusa sobre el Donbás y la península de Crimea "tiene importancia", porque así, cualquier ataque que se haga contra esos territorios sería considerado "una agresión contra la Federación Rusia con todas las medidas de respuesta consiguientes".
El líder ruso ha afirmado que “en un momento dado, queremos llegar a un acuerdo con Ucrania, pero eso ahora es prácticamente imposible desde el punto de vista jurídico". Putin ha justificado esa postura afirmando que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, perdió su "legitimidad" al no convocar elecciones al expirar su mandato en 2024.
"Firmar documentos con los dirigentes ucranianos no tiene sentido”, ha dicho, y ha añadido que quieren que sus decisiones sean reconocidas “por los principales actores internacionales”.
El mandatario ruso ha resaltado además que sus tropas solo pondrán fin a las hostilidades si el Ejército ucraniano sale de los territorios ocupados por Moscú. "Si no se retiran, les expulsaremos por la fuerza", ha advertido.
Witkoff, en Moscú
Putin ha defendido a Steve Witkoff por las filtraciones de sus conversaciones con el Kremlin y ha dicho que lo espera en Moscú “a mediados de la semana que viene”.
En su opinión, "no hay motivo alguno para acusar al señor Witkoff de que es demasiado complaciente con sus colegas rusos" y ha resaltado que "es un ciudadano estadounidense, defiende la posición de su presidente y de su país".
Ha dicho que "sería sorprendente que en sus conversaciones con Yuri Ushakov nos colmara de improperios y luego viniera a intentar establecer relaciones con nosotros para mejorar sus posiciones negociadoras.
En cuanto a las filtraciones propiamente dichas, las consideró motivo de "caso penal", al tiempo que opinó que tanto pueden ser veraces como un bulo.
Mientras, Ucrania y Estados Unidos reanudarán a finales de esta semana las negociaciones sobre el plan de paz que iniciaron el pasado fin de semana en Ginebra.
