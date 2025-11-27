Putinen esanetan, "ez dago bake planik, AEBk eta Errusiak landu beharreko gaiak baizik"
Vladimir Putin Errusiako presidenteak Ukrainarako bere proposamen propioa aurkeztu du ostegun honetan. Azaldu duenez, Estatu Batuekin bere lurralde konkistatuen onarpena negoziatzen ari da, bereziki Krimea eta Donbas.
Nahiz eta Trumpek bake plan gisa bere proposamena aurkeztu eta AEBk Ukrainarekin bere puntuak negoziatzen aritu, Errusiako presidenteak esan du ez dagoela "behin betiko bake planik, soilik Moskuk eta Washingtonek aldebiko formatuan jorratu beharreko gai batzuk", Gerra Hotzean egiten zen bezala, Kiev eta Europako herrialdeak kanpo utzita.
Kremlineko buruak azpimarratu duenez, Errusiak Donbasen eta Krimeako penintsularen gainean duen subiranotasunaren nazioarteko onarpen juridikoak "garrantzia du", horrela, lurralde horien aurka egiten den edozein eraso "Errusiako Federazioaren aurkako erasotzat hartuko litzatekeelako, dagozkion erantzun neurri guztiekin".
Buruzagi errusiarrak adierazi duenez, "une jakin batean, Ukrainarekin akordio batera iritsi nahi dugu, baina hori ia ezinezkoa da ikuspuntu juridikotik". Putinek jarrera hori justifikatu du esanez Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak "zilegitasuna" galdu zuela hauteskundeak deitu ez zituelako bere agintaldia 2024an amaitu zenean.
"Ukrainako buruzagiekin dokumentuak sinatzeak ez du zentzurik", esan du, eta euren erabakiak "nazioarteko eragile nagusiek" onartzea nahi dutela gaineratu du.
Agintari errusiarrak nabarmendu duenez, Ukrainako armada Moskuk okupatutako lurraldeetatik ateratzen bada bakarrik amaituko dira borrokak. "Erretiratzen ez badira, indarrez botako ditugu", ohartarazi du.
Witkoff, Moskun
Putinek Steve Witkoff defendatu du Kremlinekin izandako elkarrizketen filtrazioengatik, eta Moskun "datorren astearen erdialdean" espero duela esan du.
Bere ustez, "ez dago arrazoirik Witkoff jaunari leporatzeko Errusiako lankideekin adeitsuegia dela", eta nabarmendu du "hiritar estatubatuarra" dela, "presidentearen eta herrialdearen jarrera defendatzen duelako".
Esan duenez, "harrigarria izango litzateke Yuri Ushakovekin izandako elkarrizketetan gu burugabekeriaz betetzea, eta gero gurekin harremanak ezartzen saiatzea, negoziatzeko jarrerak hobetzeko.
Filtrazioei dagokienez, "kasu penalerako" bideratu daitezkeela iradoki du, eta, aldi berean, uste izan du egiazkoak nahiz gezur bat izan daitezkeela.
Bien bitartean, Ukrainak eta Ameriketako Estatu Batuek aste honen amaieran ekingo diete berriro joan den asteburuan Genevan hasitako bake planari buruzko negoziazioei.
Macronek iragarri du 10 hilabeteko borondatezko soldadutza ezarriko duela, gazteentzat, 2026tik aurrera
Hamar hilabeteko iraupena izango du eta datorren udan hastea aurreikusten da, 18-19 urteko gazteei zuzenduta. Programa Frantzian garatuko da, eta hiru mila parte-hartzailerekin hasiko da.
Gutxienez 65 lagun hil dira eta 279 desagertu, Hong Kongen azken 30 urteetan izan den suterik larrienean
Ezbeharra asteazken arratsaldean hasi zen, eta Tai Po barrutiko Wang Fuk Court gunea osatzen duten 31 solairuko zortzi blokeetatik zazpi suntsitu ditu. Azken hiru hamarkadetan Hong Kongen izan den suterik okerrena izan da. Sua zortzi blokeetako batean hasi zen, eta oso azkar hedatu zen. Banbuzko aldamioek elikatu zuten, segurtasun-sarez, lona iragazgaitzez eta poliestireno hedakorrezko xaflez estalita zeuden eta. Suhiltzaileen Departamentuak lehen mailatik 4.era igo zuen alarma minutu gutxian, eta lau ordu geroago 5. mailara iritsi zen, tokiko eskalako altuenera. Hong Kongeko historia hurbilean bi aldiz baino ez da aktibatu maila hori.
AEBko Guardia Nazionaleko bi agente hil dira Etxe Zuritik gertu izan den tiroketa batean
Floridan dagoela, Trumpek esan du tiratzaileak "oso prezio altua" ordainduko duela.
Gutxienez 36 hildako, Hong Kongo urbanizazio batean piztu den sutean
Sute handia piztu da Hong Kongeko iparraldeko Tai Po barrutiko urbanizazio batean. Sugarrak berehala hedatu dira bloke batean jarritako banbuzko aldamioaren erruz. Hildakoak 36 dira dagoeneako agintariek adierazi dutenez, tartean suhiltzaile bat. Beste 279 pertsona desagertuta daude eta 29 erietxetara eraman dituzte zaurituta, horietako zazpi egoera oso larrian.
Europako Justizia Auzitegiak ohartarazi du EBko estatu guztiek onartu behar dituztela batasuneko edozein herrialdetan egindako sexu berekoen arteko ezkontzak
Europako auzitegiak betebehar horren berri eman du Alemanian ezkondutako bi poloniarri eragiten dien kasu baten harira; izan ere, Poloniako Erregistro Zibilean ezkontza ziurtagiria transkribatzeko eskatu zuten bi gizonek, ezkontza han aitor zezaten, baina agintariek ukatu egin zieten.
Maduro: "Venezuelak ez du amore emango, garaiezinak gara"
Horrela mintzatu da Nicolas Maduro Venezuelako presidentea AEBrekin duen harreman gatazkatsua dela eta. Soles Kartela atzerriko erakunde terrorista izendatu du Washingtonek, eta maniobra militarrak egiten dabil Karibe itsasoan.
Ukrainak urratsak eman ditu AEBk bultzatutako bake planean, akordio "justu" bat lortzeko, subiranotasuna galdu gabe
Zelenskik nazioarteko bazkideen babesa eskertu du eta gerraren amaierarako urrats "eraginkorrak" eta "bideragarriak" bermatzea eskatu du.
Marco Rubio, Trumpen bake planaren inguruan Ukrainako ordezkaritzarekin bildu ostean: "Dezente aurreratu dugu"
Trumpek Ukrainarako aurkeztu duen bake plana aztertzen ari dira Genevan Europako segurtasun arduradunak Ukrainako eta AEBko ordezkariekin. AEBko Estatu idazkariak ziurtatu du Ukrainako ordezkariekin izandako bilera "orain arteko emankorrena" izan dela.
Hezbollahko buruzagietako bat hil du Israelek, Beirut hegoaldean
Gutxienez beste lau pertsona hil eta beste 28 zauritu dituzte eraso horretan.