Putinen esanetan, "ez dago bake planik, AEBk eta Errusiak landu beharreko gaiak baizik"

Bere proposamena aurkeztu du, funtsean, Donbasen eta Krimean konkistatutako lurraldeen onarpena negoziatzea, eta ez dio zentzurik ikusten une honetan Ukrainarekin hitz egiteari.
Vladímir Putin, en una imagen de archivo.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Vladimir Putin Errusiako presidenteak Ukrainarako bere proposamen propioa aurkeztu du ostegun honetan. Azaldu duenez, Estatu Batuekin bere lurralde konkistatuen onarpena negoziatzen ari da, bereziki Krimea eta Donbas.

Nahiz eta Trumpek bake plan gisa bere proposamena aurkeztu eta AEBk Ukrainarekin bere puntuak negoziatzen aritu, Errusiako presidenteak esan du ez dagoela "behin betiko bake planik, soilik Moskuk eta Washingtonek aldebiko formatuan jorratu beharreko gai batzuk", Gerra Hotzean egiten zen bezala, Kiev eta Europako herrialdeak kanpo utzita.

Kremlineko buruak azpimarratu duenez, Errusiak Donbasen eta Krimeako penintsularen gainean duen subiranotasunaren nazioarteko onarpen juridikoak "garrantzia du", horrela, lurralde horien aurka egiten den edozein eraso "Errusiako Federazioaren aurkako erasotzat hartuko litzatekeelako, dagozkion erantzun neurri guztiekin".

Buruzagi errusiarrak adierazi duenez, "une jakin batean, Ukrainarekin akordio batera iritsi nahi dugu, baina hori ia ezinezkoa da ikuspuntu juridikotik". Putinek jarrera hori justifikatu du esanez Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak "zilegitasuna" galdu zuela hauteskundeak deitu ez zituelako bere agintaldia 2024an amaitu zenean.

"Ukrainako buruzagiekin dokumentuak sinatzeak ez du zentzurik", esan du, eta euren erabakiak "nazioarteko eragile nagusiek" onartzea nahi dutela gaineratu du.

Agintari errusiarrak nabarmendu duenez, Ukrainako armada Moskuk okupatutako lurraldeetatik ateratzen bada bakarrik amaituko dira borrokak. "Erretiratzen ez badira, indarrez botako ditugu", ohartarazi du.

Witkoff, Moskun

Putinek Steve Witkoff defendatu du Kremlinekin izandako elkarrizketen filtrazioengatik, eta Moskun "datorren astearen erdialdean" espero duela esan du.

Bere ustez, "ez dago arrazoirik Witkoff jaunari leporatzeko Errusiako lankideekin adeitsuegia dela", eta nabarmendu du "hiritar estatubatuarra" dela, "presidentearen eta herrialdearen jarrera defendatzen duelako".

Esan duenez, "harrigarria izango litzateke Yuri Ushakovekin izandako elkarrizketetan gu burugabekeriaz betetzea, eta gero gurekin harremanak ezartzen saiatzea, negoziatzeko jarrerak hobetzeko.

Filtrazioei dagokienez, "kasu penalerako" bideratu daitezkeela iradoki du, eta, aldi berean, uste izan du egiazkoak nahiz gezur bat izan daitezkeela.

Bien bitartean, Ukrainak eta Ameriketako Estatu Batuek aste honen amaieran ekingo diete berriro joan den asteburuan Genevan hasitako bake planari buruzko negoziazioei.

