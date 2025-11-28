INCENDIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aumentan a 128 los muertos en el incendio de Hong Kong y unas 200 personas siguen desaparecidas

El fuego se inició el pasado miércoles en un complejo residencial.  El departamento de Bomberos ha revelado que las alarmas antincendios no funcionaron correctamente. Hasta el momento las autoridades han detenido a cinco personas. Las labores de búsqueda y rescate están a punto de finalizar.

HONG KONG (China), 26/11/2025.- Firefighters spray water at an apartment fire in Tai Po in Hong Kong, China, 26 November 2025. According to the Hong Kong government, the five alarm fire, which started 26 November, has left at least 13 people dead and three in critical condition. EFE/EPA/LEUNG MAN HEI
Incendio en Hong Kong. Foto: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El número de fallecidos en el incendio de Hong Kong se eleva ya a 128 mientras se desconoce el paradero de unas 200 personas, según han informado este viernes fuentes oficiales. Además, han anunciado que las labores de búsqueda y rescate están a punto de finalizar.

El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, ha anunciado ante los medios que 108 de los cuerpos fueron hallados en la zona del incendio y no ha descartado que los equipos que trabajan en los edificios afectados hallen más cadáveres.

Sobre el número de desaparecidos, Tang ha indicado que hay 200 personas cuya "situación" no está clara, entre ellas 80 cuerpos que no han podido ser identificados.

El número de heridos entre los residentes también se ha incrementado hasta los 79.

Mientras, el director del departamento de Bomberos, Andy Yeung, ha revelado en la misma comparecencia que las alarmas antincendios no funcionaron correctamente y ha avanzado que lo ocurrido acarreará también consecuencias penales.

El fuego se inició el pasado miércoles en la torre 8 del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4600 personas, muchas de ellas de edad avanzada.

Hasta el momento las autoridades han detenido por su presunta responsabilidad en la tragedia a cinco personas -dos de ellas este viernes- pertenecientes a la constructora a cargo de la rehabilitación del complejo y a un estudio de arquitectura que prestó asesoría en el proyecto.

Incendios Asia Internacional

Te puede interesar

WASHINGTON (United States), 17/11/2025.- US President Donald Trump speaks during a meeting with White House Task Force on the FIFA World Cup 2026 at the White House in Washington, DC, USA, 17 November 2025. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump pausará "permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo"

El presidente estadounidense ha anunciado que expulsará a "cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos". "Deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental", ha añadido. Por otra parte, ha llamado "estúpida" a una reportera por preguntarle por qué culpa a Biden del tiroteo en Washington. 

HONG KONG (China), 26/11/2025.- An apartment burns in Tai Po in Hong Kong, China, 26 November 2025. According to the Hong Kong government, the five alarm fire, which started 26 November, has left four people dead and three in critical condition. EFE/EPA/LEUNG MAN HEI
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aumentan a 75 los muertos y 279 desaparecidos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años

El siniestro, que se inició en la tarde del miércoles, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court del distrito de Tai Po y se ha convertido en el peor de este tipo en Hong Kong en las últimas tres décadas. El fuego comenzó en uno de los ocho bloques y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en unas obras de rehabilitación exterior. En apenas 43 minutos el Departamento de Bomberos elevó la alarma del nivel 1 al 4 y cuatro horas después alcanzó el grado máximo 5, el más alto de la escala local, un nivel solo activado en dos ocasiones anteriores en la historia reciente de Hong Kong. Las autoridades consideran “inusual” la velocidad de propagación y han confirmado la presencia de materiales de poliestireno altamente inflamables dentro de los bloques. Por ello, la policía ha detenido a dos directores y un consultor de ingeniería de la contratista responsable de las obras, acusados de homicidio imprudente por el uso de materiales que habrían facilitado la rápida extensión del fuego.

Incendio en Hong Kong
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aumentan a 36 los muertos a causa de un incendio que afecta a varios rascacielos en Hong Kong

El incendio de gran magnitud se ha declarado en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong. Las llamas se han propagado rápidamente por el andamiaje de bambú instalado en un bloque. El balance de muertos ha aumentado a 36, entre ellos un bombero, según han confirmado las autoridades. Otras 279 personas están desaparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.

Cargar más
Publicidad
X