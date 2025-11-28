Aumentan a 128 los muertos en el incendio de Hong Kong y unas 200 personas siguen desaparecidas

El número de fallecidos en el incendio de Hong Kong se eleva ya a 128 mientras se desconoce el paradero de unas 200 personas, según han informado este viernes fuentes oficiales. Además, han anunciado que las labores de búsqueda y rescate están a punto de finalizar.

El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, ha anunciado ante los medios que 108 de los cuerpos fueron hallados en la zona del incendio y no ha descartado que los equipos que trabajan en los edificios afectados hallen más cadáveres.

Sobre el número de desaparecidos, Tang ha indicado que hay 200 personas cuya "situación" no está clara, entre ellas 80 cuerpos que no han podido ser identificados.

El número de heridos entre los residentes también se ha incrementado hasta los 79.

Mientras, el director del departamento de Bomberos, Andy Yeung, ha revelado en la misma comparecencia que las alarmas antincendios no funcionaron correctamente y ha avanzado que lo ocurrido acarreará también consecuencias penales.



El fuego se inició el pasado miércoles en la torre 8 del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4600 personas, muchas de ellas de edad avanzada.

Hasta el momento las autoridades han detenido por su presunta responsabilidad en la tragedia a cinco personas -dos de ellas este viernes- pertenecientes a la constructora a cargo de la rehabilitación del complejo y a un estudio de arquitectura que prestó asesoría en el proyecto.