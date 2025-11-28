SUTEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

128 dira jada Hong Kongeko sutean hildakoak, eta 200 bat lagunek desagertuta jarraitzen dute

Sua joan den asteazkenean piztu zen etxebizitza batean. Suhiltzaileek jakitera eman dutenez, suteen aurkako alarmek ez zuten behar bezala funtzionatu. Orain arte, agintariek bost pertsona atxilotu dituzte, tragediaren ustezko erantzule direlakoan.

HONG KONG (China), 26/11/2025.- Firefighters spray water at an apartment fire in Tai Po in Hong Kong, China, 26 November 2025. According to the Hong Kong government, the five alarm fire, which started 26 November, has left at least 13 people dead and three in critical condition. EFE/EPA/LEUNG MAN HEI
Sutea Hong Kongen. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hong Kongeko sutean hildakoak 128 dira dagoeneko, eta 200 bat lagun non dauden ez dakite, iturri ofizialek ostiral honetan jakitera eman dutenez. Gainera, bilaketa eta erreskate lanak amaitzear direla iragarri dute.

Chris Tang Ping-keung Hong Kongeko Segurtasun idazkariak hedabideen aurrean adierazi duenez, 108 gorpu aurkitu dituzte sutea izan den gunean, eta ez du baztertu kaltetutako eraikinetan lan egiten duten taldeek gorpu gehiago aurkitzea.

Desagertutakoen kopuruari dagokionez, Tangek esan du 200 pertsonaren "egoera" ez dagoela argi, eta horien artean 80 gorpu ezin izan dituztela identifikatu.

Zaurituen kopuruak ere gora egin du, eta 79 dira dagoeneko.

Bien bitartean, Andy Yeung Suhiltzaileen zuzendariak agerraldi berean adierazi du suteen aurkako alarmek ez zutela behar bezala funtzionatu, eta gertatutakoak ondorio penalak ere ekarriko dituela aurreratu du.

Sutea joan den asteazkenean piztu zen bizitegi-multzoko 8. dorrean. 1984an eraikitako 31 solairuko zortzi blokek osatzen dute dorrea, eta 4.600 pertsona bizi dira bertan, horietako asko adinekoak.

Orain arte, Poliziak bost pertsona atxilotu ditu (horietako bi ostiral honetan), tragediaren ustezko erantzule direlakoan. 

Suteak Asia Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

HONG KONG (China), 26/11/2025.- An apartment burns in Tai Po in Hong Kong, China, 26 November 2025. According to the Hong Kong government, the five alarm fire, which started 26 November, has left four people dead and three in critical condition. EFE/EPA/LEUNG MAN HEI
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gutxienez 65 lagun hil dira eta 279 desagertu, Hong Kongen azken 30 urteetan izan den suterik larrienean

Ezbeharra asteazken arratsaldean hasi zen, eta Tai Po barrutiko Wang Fuk Court gunea osatzen duten 31 solairuko zortzi blokeetatik zazpi suntsitu ditu. Azken hiru hamarkadetan Hong Kongen izan den suterik okerrena izan da. Sua zortzi blokeetako batean hasi zen, eta oso azkar hedatu zen. Banbuzko aldamioek elikatu zuten, segurtasun-sarez, lona iragazgaitzez eta poliestireno hedakorrezko xaflez estalita zeuden eta. Suhiltzaileen Departamentuak lehen mailatik 4.era igo zuen alarma minutu gutxian, eta lau ordu geroago 5. mailara iritsi zen, tokiko eskalako altuenera. Hong Kongeko historia hurbilean bi aldiz baino ez da aktibatu maila hori.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X