15 voluntarios de la ONG donostiarra Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak y la navarra Ayuda Contenedores se encuentran retenidos en Guinea Bissau tras el golpe de Estado que ha sufrido el pasado miércoles el país africano y que mantiene, desde entonces las fronteras aéreas, marítimas y terrestres cerradas.

Según ha informado Ekinbide a través de una nota de prensa, los integrantes de ambas organizaciones se encuentran sanos y salvos, pese a la excepcionalidad política que vive el país y al toque de queda que ha impuesto el Gobierno entre las 21:00 y las 6:00 horas.

Los integrantes de Ekinbide, miembros en su mayoría del Parque de Bomberos de San Sebastián, y también de la Diputación de Gipuzkoa, se encuentran en Guinea Bissau dando formación a los miembros de los Parques de Bomberos de las ciudades de Bafatá y Gabú, en el contexto de una misión de Cooperación Internacional que pretende llegar a Freetown, Sierra Leona.

Asimismo, a consecuencia de estar alojados en el edificio de Radio Mulher, los militares siguen apostados en la puerta del edificio y no permiten la entrada a ningún ciudadano guineano. Sin embargo, han podido continuar con la formación de los integrantes del parque de bomberos con normalidad.