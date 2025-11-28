ÁFRICA
Retenidos 15 bomberos de Hegoalde en Guinea Bissau tras el golpe de Estado

Todos los voluntarios de las oenegés guipuzcoana Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak y navarra Ayuda Contenedores están bien, a la espera de que reabran las fronteras para volver a casa, a priori previsto para el sábado 29 de noviembre, mientras parte de la expedición aguarda para continuar hasta Sierra Leona vía Conakry.

Foto: Ekinbide

15 voluntarios de la ONG donostiarra Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak y la navarra Ayuda Contenedores se encuentran retenidos en Guinea Bissau tras el golpe de Estado que ha sufrido el pasado miércoles el país africano y que mantiene, desde entonces las fronteras aéreas, marítimas y terrestres cerradas. 

Según ha informado Ekinbide a través de una nota de prensa, los integrantes de ambas organizaciones se encuentran sanos y salvos, pese a la excepcionalidad política que vive el país y al toque de queda que ha impuesto el Gobierno entre las 21:00 y las 6:00 horas. 

Los integrantes de Ekinbide, miembros en su mayoría del Parque de Bomberos de San Sebastián, y también de la Diputación de Gipuzkoa, se encuentran en Guinea Bissau dando formación a los miembros de los Parques de Bomberos de las ciudades de Bafatá y Gabú, en el contexto de una misión de Cooperación Internacional que pretende llegar a Freetown, Sierra Leona. 

Asimismo, a consecuencia de estar alojados en el edificio de Radio Mulher, los militares siguen apostados en la puerta del edificio y no permiten la entrada a ningún ciudadano guineano. Sin embargo, han podido continuar con la formación de los integrantes del parque de bomberos con normalidad. 

Jon Etxezarreta, uno de los 15 bomberos de Hegoalde atrapados en Guinea Bissau, ha afirmado en ETB que esperan salir hoy del país, tras la apertura de las fronteras. 

Jon Etxezarreta, bombero atrapado en Guinea Bissau: "Estamos a dos horas de la capital y aquí la situación es de normalidad"

La expedición, con nueve vehículos de bomberos (cuatro camiones y cinco todoterrenos), partió el pasado lunes 10 de noviembre desde Larumbe (Navarra). Tras 5000 kilómetros y cruzar Marruecos, Mauritania y Senegal, llegó el lunes 24 de noviembre a Guinea Bissau, un día después de las elecciones generales. Tras la semana de formación, un tercio de la expedición pensaba regresar este sábado, 29 de noviembre, mientras que el resto continuaba a Sierra Leona, vía Guinea Conakry, para llevar al Parque de Bomberos de Freetown (Sierra Leona) y a las organizaciones Cáritas y Don Bosco Lungi cinco vehículos. 

Por el momento, la situación impide la salida del país, por lo que las organizaciones están a la espera de indicaciones por parte de la Embajada española en Guinea Bissau.

Guinea Bissau

Foto: Ekinbide

