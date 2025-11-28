AFRIKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

15 euskal herritar Ginea Bissaun harrapatuta, militar talde batek estatu kolpea eman ondoren

Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak eta Ayuda Contenedores Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeko boluntario guztiak ondo daude, mugak noiz irekiko zain. Taldeko batzuk larunbat honetan etxera itzultzekoak ziren eta beste batzuk Sierra Leonara joatekoak dira. 

Ginea Bissau

Argazkia: Ekinbide

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak eta Ayuda Contenedores Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeetako 15 boluntario Ginea Bissaun ez atzera ez aurrera gelditu dira, militar talde batek pasa den asteazkenean estatu kolpe bat eman ondoren. Geroztik, herrialdearen lurreko, aireko eta itsasoko mugak itxita daude. 

Ohar bidez Ekinbidek jakinarazi duenez, bi erakundeetako kideak "onik eta salbu" daude herrialdeak bizi duen salbuespen egoera eta etxeratze agindua (21:00etatik 06:00etara) gorabehera.

Ekinbideko kideak —gehienak Donostiako suhiltzaileen parkekoak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileak— Ginea Bissaura joanak dira Bafata eta Gabu hirietako suhiltzaileen parkeetako kideei prestakuntza ematera. Handik Sierra Leonako hiriburura Freetown joatekoak ziren nazioarteko lankidetza misio baten testuinguruan.

Halaber, Mulher irratiaren egoitzan ostatu hartuta daude eta suhiltzaileen formazioarekin jarraitu ahal izan dute, militarrak bertan sartu badira ere. 

18:00 - 20:00

Jon Etxezarreta Estatu kolpearen ondoren Ginea Bissaun harrapatuta dagoen 15 suhiltzaileetako batek adierazi du, mugak ireki ondoren, gaur bertan herrialdetik ateratzea espero dutela.

Jon Etxezarreta, Ginea Bissaun harrapatuta dagoen suhiltzailea: "Hiriburutik bi ordutara gaude eta hemen egoera normala da"

Jon Etxezarreta, bombero atrapado en Guinea Bisau
18:00 - 20:00
Jon Etxezarreta, Ginea Bissaun harrapatuta dagoen suhiltzailea: "Hiriburutik bi ordutara gaude eta hemen egoera normala da"

Espedizioa azaroaren 10ean abiatu zen Larunbetik (Nafarroa), suhiltzaileen bederatzi ibilgailu hartuta (lau kamioi eta lur orotako bost ibilgailu). 5000 kilometro eta Maroko, Mauritania eta Senegal zeharkatu ondoren, azaroaren 24an iritsi ziren Ginea Bissaura, hauteskunde orokorrak egin eta biharamunean. Prestakuntza astearen ondoren, espedizioaren herenak larunbat honetan itzultzeko asmoa zuen. Gainerakoek Sierra Leonara joatekoak dira, Freetown hiriburuko suhiltzaileen parkera (Sierra Leona) eta Caritas eta Don Bosco Lungi elkarteetara bost ibilgailu eramateko.

Bi erakundeak Espainiak Ginea Bissaun duen enbaxadarekin harremanetan daude hurrengo pausoak erabakitzeko. 

Ginea Bissau suhiltzaileak

Argazkia: Ekinbide

Eguneko Titularrak Afrika Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

HONG KONG (China), 26/11/2025.- An apartment burns in Tai Po in Hong Kong, China, 26 November 2025. According to the Hong Kong government, the five alarm fire, which started 26 November, has left four people dead and three in critical condition. EFE/EPA/LEUNG MAN HEI
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gutxienez 65 lagun hil dira eta 279 desagertu, Hong Kongen azken 30 urteetan izan den suterik larrienean

Ezbeharra asteazken arratsaldean hasi zen, eta Tai Po barrutiko Wang Fuk Court gunea osatzen duten 31 solairuko zortzi blokeetatik zazpi suntsitu ditu. Azken hiru hamarkadetan Hong Kongen izan den suterik okerrena izan da. Sua zortzi blokeetako batean hasi zen, eta oso azkar hedatu zen. Banbuzko aldamioek elikatu zuten, segurtasun-sarez, lona iragazgaitzez eta poliestireno hedakorrezko xaflez estalita zeuden eta. Suhiltzaileen Departamentuak lehen mailatik 4.era igo zuen alarma minutu gutxian, eta lau ordu geroago 5. mailara iritsi zen, tokiko eskalako altuenera. Hong Kongeko historia hurbilean bi aldiz baino ez da aktibatu maila hori.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X