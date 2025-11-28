15 euskal herritar Ginea Bissaun harrapatuta, militar talde batek estatu kolpea eman ondoren
Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak eta Ayuda Contenedores Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeko boluntario guztiak ondo daude, mugak noiz irekiko zain. Taldeko batzuk larunbat honetan etxera itzultzekoak ziren eta beste batzuk Sierra Leonara joatekoak dira.
Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak eta Ayuda Contenedores Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeetako 15 boluntario Ginea Bissaun ez atzera ez aurrera gelditu dira, militar talde batek pasa den asteazkenean estatu kolpe bat eman ondoren. Geroztik, herrialdearen lurreko, aireko eta itsasoko mugak itxita daude.
Ohar bidez Ekinbidek jakinarazi duenez, bi erakundeetako kideak "onik eta salbu" daude herrialdeak bizi duen salbuespen egoera eta etxeratze agindua (21:00etatik 06:00etara) gorabehera.
Ekinbideko kideak —gehienak Donostiako suhiltzaileen parkekoak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileak— Ginea Bissaura joanak dira Bafata eta Gabu hirietako suhiltzaileen parkeetako kideei prestakuntza ematera. Handik Sierra Leonako hiriburura Freetown joatekoak ziren nazioarteko lankidetza misio baten testuinguruan.
Halaber, Mulher irratiaren egoitzan ostatu hartuta daude eta suhiltzaileen formazioarekin jarraitu ahal izan dute, militarrak bertan sartu badira ere.
Jon Etxezarreta Estatu kolpearen ondoren Ginea Bissaun harrapatuta dagoen 15 suhiltzaileetako batek adierazi du, mugak ireki ondoren, gaur bertan herrialdetik ateratzea espero dutela.
Jon Etxezarreta, Ginea Bissaun harrapatuta dagoen suhiltzailea: "Hiriburutik bi ordutara gaude eta hemen egoera normala da"
Espedizioa azaroaren 10ean abiatu zen Larunbetik (Nafarroa), suhiltzaileen bederatzi ibilgailu hartuta (lau kamioi eta lur orotako bost ibilgailu). 5000 kilometro eta Maroko, Mauritania eta Senegal zeharkatu ondoren, azaroaren 24an iritsi ziren Ginea Bissaura, hauteskunde orokorrak egin eta biharamunean. Prestakuntza astearen ondoren, espedizioaren herenak larunbat honetan itzultzeko asmoa zuen. Gainerakoek Sierra Leonara joatekoak dira, Freetown hiriburuko suhiltzaileen parkera (Sierra Leona) eta Caritas eta Don Bosco Lungi elkarteetara bost ibilgailu eramateko.
Bi erakundeak Espainiak Ginea Bissaun duen enbaxadarekin harremanetan daude hurrengo pausoak erabakitzeko.
Argazkia: Ekinbide
Jon Etxezarreta Estatu kolpearen ondoren Ginea Bissaun harrapatuta dagoen 15 suhiltzaileetako bat da. Ondo daudela eta gaur, mugak ireki ondoren, herrialdetik ateratzea espero dutela adierazi du.
