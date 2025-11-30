Hoy es noticia
EE.UU. y China se disputan el control del canal de Panamá, clave del comercio mundial

18:00 - 20:00
Mikel Reparaz, responsable del área internacional de EITB, en el Canal de Panamá
Euskaraz irakurri: AEB eta Txina Panamako kanala kontrolatzeko lehian ari dira, munduko merkataritzaren giltzarria baita
author image

EITB

Última actualización

Esta vía fluvial es un paso estratégico donde se concentra la tensión entre dos potencias: Estados Unidos, el país que construyó el canal hace más de un siglo, y su rival, China. El 5% de todo el comercio mundial transcurre por el canal para evitar rodear el continente americano y esto tiene grandes beneficios para Panamá, el país que controla el canal desde hace 26 años.

Panamá Estados Unidos China Economía Donald Trump Internacional

Hace  min.

La lucha por el control mundial: estos son los cinco "puntos clave" que se disputan EE. UU. y China

Mientras el mundo mira a Ucrania y Gaza, Estados Unidos y China libran una guerra silenciosa por el dominio comercial, militar y tecnológico del planeta. El canal de Panamá, el estrecho de Ormuz, el Mar de China, el Pacífico Sur y Groenlandia son los puntos geográficos más deseados por ambas potencias, en una carrera por ver quién "gobierna el mundo".   

El ejército israelí ejecuta a dos palestinos desarmados en Cisjordania
El ejército israelí ejecuta a dos palestinos desarmados en Cisjordania

Un vídeo grabado en la ciudad cisjordana de Yenín muestra a dos palestinos saliendo de un edificio, con las manos visibles y la ropa levantada en señal de rendición. Tras ser obligados a tumbarse en el suelo, reciben patadas y son forzados a regresar a la entrada, donde se escuchan varios disparos a quemarropa. Las autoridades aún no han ofrecido una versión oficial sobre la ejecución.

