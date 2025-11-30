AEB eta Txina Panamako kanala kontrolatzeko lehian ari dira, munduko merkataritzaren giltzarria baita
Ibai-bide hau urrats estrategikoa da, bi potentzien arteko tentsioa biltzen dituena: Estatu Batuak, kanala duela mende bat baino gehiago eraiki zuen herrialdea, eta bere aurkaria, Txina. Munduko merkataritza guztiaren % 5 kanaletik igarotzen da kontinente amerikarra inguratzea saihesteko, eta horrek onura handiak ditu Panamarentzat, duela 26 urtetik kanala kontrolatzen duen herrialdearentzat.
Venezuelako aireportu nagusiak ohi bezala jarraitzen du, Trumpek aire-espazioa itxita dagoela ziurtatu arren
AEBko presidentearen mezua "erabat arbuiatu" du Venezuelak, eta inoiz ez bezala nazio horren "subiranotasuna mehatxatzea" eta "aginduak ematen saiatzea" kritikatu du. "Venezuelak ez du onartuko atzerriko botere batek emandako agindurik, mehatxurik, ezta esku-sartzerik ere", gaineratu du.
Munduaren kontrola jokoan: hauek dira Estatu Batuek eta Txinak eskuratu nahi dituzten bost puntu nagusiak
Mundua Ukrainara eta Gazara begira dagoen bitartean, Estatu Batuek eta Txinak gerra isila dute planetaren nagusitasun komertzial, militar eta teknologikoagatik. Panamako kanala, Ormuzko itsasartea, Txinako Itsasoa, Hego Ozeano Barea eta Groenlandia dira bi potentziek gogokoen dituzten gune geografikoak, "mundua nork gobernatzen duen" ikusteko lasterketa batean.
Torturekin lotutako salaketak modu "inpartzial" eta "eraginkorrean" iker ditzala eskatu dio NBEk Israeli
Israelgo barne legeriak tortura delitua tipifikatzen duen tresnarik ez duela kiritikatzen du NBEren dokumentuak. Are, "beharrizan egoeraren defentsa" deiturikoari jarraikiz, indar polizial eta militarrek beren erantzukizuna salbuets dezaketela, galdeketetan indarkeria erabili arren.
Trumpek iragarri du Venezuelako aire espazioa itxita dagoela
'The New York Times' egunkariak Trumpen eta Nicolas Maduro Venezuelako presidentearen arteko elkarrizketa baten berri eman ostean zabaldu du mezua. Venezuelak eta AEBk ez dute deia egon denik baieztatu, ezta ezeztatu ere.
Israelgo Armadak bi palestinar armagabe hil ditu Zisjordanian
Arropa altxatu eta eskuak agerian zituzten bi palestinar eraikin batetik irteten erakusten ditu Zisjordaniako Jenin hirian grabatutako bideo honek. Lurrean etzatera behartu ostean, ostikadak eman, sarrerara itzultzera behartu eta tiro batzuk entzuten dira. Agintariek ez dute hilketari buruzko bertsio ofizialik eman.
128 dira jada Hong Kongeko sutean hildakoak, eta 200 bat lagunek desagertuta jarraitzen dute
Sua joan den asteazkenean piztu zen etxebizitza batean. Suhiltzaileek jakitera eman dutenez, suteen aurkako alarmek ez zuten behar bezala funtzionatu. Orain arte, agintariek bost pertsona atxilotu dituzte, tragediaren ustezko erantzule direlakoan.
Zelenskik bere kabineteko burua baztertu du Ukraina bake negoziazioetan ez konprometitzeko
Ustelkeriaren aurkako agentziak bere etxea miatu du ostiral honetan. Andri Yermak funtsezko pertsona izan da Ukrainako presidentearen administrazioan.
Jon Etxezarreta, Ginea Bissaun harrapatuta dagoen suhiltzailea: "Hiriburutik bi ordutara gaude eta hemen egoera normala da"
Jon Etxezarreta Estatu kolpearen ondoren Ginea Bissaun harrapatuta dagoen 15 suhiltzaileetako bat da. Ondo daudela eta gaur, mugak ireki ondoren, herrialdetik ateratzea espero dutela adierazi du.
15 euskal herritar Ginea Bissaun harrapatuta, militar talde batek estatu kolpea eman ondoren
Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak eta Ayuda Contenedores Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeko boluntario guztiak ondo daude, mugak noiz irekiko zain. Taldeko batzuk larunbat honetan etxera itzultzekoak ziren eta beste batzuk Sierra Leonara joatekoak dira.