Iberia cancela sus vuelos a Venezuela hasta el 31 de diciembre

Iberia ha cancelado sus operaciones hacia Venezuela hasta el próximo 31 de diciembre, en seguimiento de la nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) de este mismo lunes, con lo que prorroga así la suspensión de vuelos con ese país que acordó el pasado sábado, según han informado este lunes fuentes de la compañía aérea.

El nuevo aviso ('notam' en el argot aeronáutico) de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, en sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela.

Según las fuentes de Iberia, su intención es retomar los vuelos a Venezuela "en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad".

Iberia ha sido la primera compañía española en anunciar la suspensión hasta el 31 de diciembre, pero hay otras aerolíneas que están valorando hacer lo mismo. Mientras tanto, en el aeropuerto de Madrid-Barajas decenas de pasajeros siguen varados a la espera de una conexión para volar a Venezuela, mediante enlaces a otras capitales, sobre todo de Colombia, para luego poder seguir viaje a Caracas.

El pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad". No obstante, el espacio aéreo no está cerrado, cuestión que compete exclusivamente a las autoridades venezolanas, según ha explicado a los medios de comunicación la portavoz del sindicato de controladores USCA, Susana Romero.