LATINOAMÉRICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Iberia cancela sus vuelos a Venezuela hasta el 31 de diciembre

El pasado fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado “en su totalidad”, aunque, en realidad, no lo está, puesto que esa cuestión compete exclusivamente a las autoridades venezolanas.
(Foto de ARCHIVO) Airbus A320neo de Iberia. REMITIDA / HANDOUT por IBERIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/7/2022
Un avión de Iberia, en una foto de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Iberiak bertan behera utzi ditu Venezuelarako hegaldiak abenduaren 31ra arte
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Iberia ha cancelado sus operaciones hacia Venezuela hasta el próximo 31 de diciembre, en seguimiento de la nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) de este mismo lunes, con lo que prorroga así la suspensión de vuelos con ese país que acordó el pasado sábado, según han informado este lunes fuentes de la compañía aérea.

El nuevo aviso ('notam' en el argot aeronáutico) de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, en sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela.

Según las fuentes de Iberia, su intención es retomar los vuelos a Venezuela "en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad".

Iberia ha sido la primera compañía española en anunciar la suspensión hasta el 31 de diciembre, pero hay otras aerolíneas que están valorando hacer lo mismo. Mientras tanto, en el aeropuerto de Madrid-Barajas decenas de pasajeros siguen varados a la espera de una conexión para volar a Venezuela, mediante enlaces a otras capitales, sobre todo de Colombia, para luego poder seguir viaje a Caracas.

El pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad". No obstante, el espacio aéreo no está cerrado, cuestión que compete exclusivamente a las autoridades venezolanas, según ha explicado a los medios de comunicación la portavoz del sindicato de controladores USCA, Susana Romero.

Venezuela Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EE.UU. y China se disputan el control del canal de Panamá, clave del comercio mundial

Esta vía fluvial es un paso estratégico donde se concentra la tensión entre dos potencias: Estados Unidos, el país que construyó el canal hace más de un siglo, y su rival, China. El 5% de todo el comercio mundial transcurre por el canal para evitar rodear el continente americano y esto tiene grandes beneficios para Panamá, el país que controla el canal desde hace 26 años.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La lucha por el control mundial: estos son los cinco "puntos clave" que se disputan EE. UU. y China

Mientras el mundo mira a Ucrania y Gaza, Estados Unidos y China libran una guerra silenciosa por el dominio comercial, militar y tecnológico del planeta. El canal de Panamá, el estrecho de Ormuz, el Mar de China, el Pacífico Sur y Groenlandia son los puntos geográficos más deseados por ambas potencias, en una carrera por ver quién "gobierna el mundo".   

Cargar más