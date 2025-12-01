LATINOAMERIKA
Iberiak bertan behera utzi ditu Venezuelarako hegaldiak, abenduaren 31ra arte

Joan den asteburuan, Donald Trump AEBko presidenteak esan zuen Venezuelako aire-eremua "erabat" itxita egongo zela. Hala ere, ez dago itxita, gai hori Venezuelako agintariei soilik baitagokie.

(Foto de ARCHIVO) Airbus A320neo de Iberia. REMITIDA / HANDOUT por IBERIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/7/2022
Iberiako hegazkin bat, artxiboko argazki batean. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iberiak bertan behera utzi ditu Venezuelarako operazioak abenduaren 31ra arte, Aire Segurtasunerako Agentziak (AESA) astelehen honetan egindako gomendioari jarraituta. Horrenbestez, herrialde horrekin larunbatean adostutako hegaldien etenaldia luzatu du, aire-konpainiako iturriek astelehen honetan jakitera eman dutenez.

Iberiako iturrien arabera, bere asmoa da Venezuelarako hegaldiei berriro heltzea, "segurtasun berme guztiak berreskuratu bezain laster".

Iberia izan da abenduaren 31ra arte etenaldia iragarri duen lehen konpainia espainiarra, baina beste airelinea batzuk gauza bera egitea baloratzen ari dira. Bitartean, Madril-Barajaseko aireportuan, dozenaka bidaiarik etxeratzeko aukerarik gabe jarraitzen dute, Venezuelara joateko konexio baten zain, beste hiriburu batzuetarako loturen bidez, batez ere Kolonbiakoak.

Joan den asteburuan, Donald Trump AEBko presidenteak esan zuen Venezuelako aire-espazioa "erabat" itxita egongo zela. Hala ere, aire-espazioa ez dago itxita, hori Venezuelako agintariei baitagokie soilik, Susana Romero hango kontrolatzaileen sindikatuko bozeramaileak komunikabideei azaldu dienez.

Venezuela Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

