Israel ha matado a 366 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego

El ejército israelí continúa disparando a los palestinos desde la denominada "línea amarilla", alegando que se acercan demasiado. La mayor parte de la población desconoce estas fronteras.
Cementerio de Gaza. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Israelek 366 palestinar hil ditu su-etena indarrean sartu zenetik
Agencias | EITB

Israel ha matado a al menos 366 personas en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor de la propuesta de paz de Donald Trump y el alto el fuego, según la información que ha publicado este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario.

El Ministerio ha afirmado que los hospitales de la Franja recibieron el miércoles los cuerpos de 8 fallecidos, seis de ellos asesinados a lo largo del día y dos recuperados de entre los escombros. El total de heridos desde la entrada en vigor de la tregua el pasado 10 de octubre asciende a 938.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada 'línea amarilla'. Desde allí siguen disparando casi a diario contra palestinos alegando que se acercan demasiado. Y es que, gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Por otra parte, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado 619 cuerpos, según su recuento más actualizado, entre las toneladas de escombros de un territorio devastado, donde el 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, un total de 70 125 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171 015 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.

