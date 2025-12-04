Israel ha matado a 366 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego
Israel ha matado a al menos 366 personas en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor de la propuesta de paz de Donald Trump y el alto el fuego, según la información que ha publicado este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario.
El Ministerio ha afirmado que los hospitales de la Franja recibieron el miércoles los cuerpos de 8 fallecidos, seis de ellos asesinados a lo largo del día y dos recuperados de entre los escombros. El total de heridos desde la entrada en vigor de la tregua el pasado 10 de octubre asciende a 938.
Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada 'línea amarilla'. Desde allí siguen disparando casi a diario contra palestinos alegando que se acercan demasiado. Y es que, gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.
Por otra parte, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado 619 cuerpos, según su recuento más actualizado, entre las toneladas de escombros de un territorio devastado, donde el 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.
Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.
En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, un total de 70 125 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171 015 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.
Te puede interesar
El control de las remotas y poco pobladas islas del Pacífico Sur, objeto de deseo de EE.UU. y China ¿Por qué?
El Pacífico Sur es una inmensidad inabarcable por donde pasan rutas marítimas, cables submarinos y todo tipo de comercio entre Asia y el continente americano. Por eso, las islas que salpican el Océano Pacífico son bases y puntos logísticos necesarios para quien quiera dominar esas rutas, también para el dominio militar. Estados Unidos y China se disputan los 14 países independientes que forman las islas del Pacífico. El único que supera el millón de habitantes es Papúa Nueva Guinea y el más pequeño, Niue, no llega a las 2.000 personas de población. 11 de esos 14 gobiernos se alinean con China. Solo tres siguen reconociendo la soberanía de Taiwán y, aunque algunos como Papúa Nueva Guinea mantienen acuerdos de seguridad con Estados Unidos, hay quienes han firmado tratados de defensa con China. Es el caso de las islas Salomón donde ha estado Mikel Reparaz, jefe de Internacional de ETB.
Imágenes inéditas de la isla privada de Epstein
Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles fotos y vídeos inéditos de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate. En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared. La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como "la isla de la pedofilia", fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada.
Maduro confirma su llamada con Trump: "Estoy hablando mucho inglés últimamente"
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles haber conversado recientemente con su par de EE. UU. Donald Trump, en medio de las tensiones por el despliegue militar de este país en el Caribe y la crisis de la conectividad aérea en la nación petrolera, lo que no impidió la llegada de migrantes en un avión procedente de suelo estadounidense durante la jornada. Según Maduro, la Casa Blanca se contactó con el palacio presidencial de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, en Caracas, hace "unos diez días aproximadamente", lo que sería el domingo 23 de noviembre, aunque no especificó la fecha.
54 parejas han decidido celebrar la vida en Gaza con una boda masiva
Tras dos años de constantes bombardeos israelíes, los palestinos han dejado atrás la masacre y han abierto la puerta a la celebración con una boda masiva en Gaza. 54 parejas se han casado entre edificios destrozados, en un acto organizado por Emiratos Árabes Unidos que ha sido considerado como un símbolo para la esperanza.
La UE acuerda dejar de importar gas natural de Rusia y eliminar gradualmente el petróleo
Hungría y Eslovaquia han anunciado que llevarán el plan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Por qué Groenlandia es un objetivo geopolítico clave en la carrera por las tierras raras?
Groenlandia alberga algunos de los mayores yacimientos de tierras raras sin explotar del mundo. Son elementos imprescindibles para el desarrollo tecnológico, convirtiéndose así en el auténtico cofre del tesoro que buscan todos. ¿Pero qué quieren los habitantes de Groenlandia para su futuro? Mikel Reparaz, jefe de Internacional de ETB, ha estado en este territorio ártico.
Imputada por fraude y corrupción en la contratación pública la exjefa de la diplomacia europea Federica Mogherini
La antigua vicepresidenta de la Comisión Europea y actual rectora del Colegio de Europa fue detenida en el marco de la investigación por un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos.
Trump dice que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto"
El presidente estadounidense ha barajado bombardear otros países: “Cualquiera que produzca o venda drogas a Estados Unidos está sujeto a ataque”.
Putin rechaza las propuestas de Europa para la paz en Ucrania antes de su reunión con Witkoff
El presidente ruso ha denunciado que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz".